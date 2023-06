Viktoria Marchtrenk freut sich über gelungene Saison und 1b-Meistertitel

Details Montag, 12. Juni 2023 01:18

Nachdem man in der Vorwoche auf eindrucksvolle Art und Weise die FC Blau-Weiß Linz Amateure mit 8:0 abgefertigt hatte, wollte die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk auch den letzten Spieltag noch erfolgreich gestalten und eine beachtliche Ungeschlagen-Serie in die neue Saison mitnehmen. Eine ambitionierte, junge Truppe des SK ADmira Linz machte es der Elf von Ervin Begic aber nicht leicht, konnte einen Marchtrenker-Erfolg am Ende aber trotz großem Aufwand nicht verhindern. Weiters konnten die Marchtrenker einen weiteren Erfolg feiern: Nach spannenden 90 Minuten kührte sich die 1b im Vorspiel zum Meister der Reserve-Meisterschaft!

Spielbestimmende Marchtrenker gleichen vor Pause aus

Die Viktoria startete eigentlich recht gut in die Partie, fand auch in Person von Moritz Preisinger und Rafael Karlovits gleich zu Beginn zwei Großchancen vor, konnte diese aber nicht nützen. Dementsprechend überraschend kam ein Führungstreffer der Admiraner in Minute 20: Jakub Rottner köpfte nach Flanke von Fabio Weissenberger ein. Entgegen des Spielverlaufs hätte es zwei Minuten später auch 2:0 für die Hausherren stehen können, Rafael Perschl traf aber nur das Aluminium. Stattdessen fingen sich die Marchtrenker nach kurzen Schreckminuten wieder und belohnten sich direkt mit dem Ausgleich. Nach Vorarbeit von Jan Mühlgrabner vollstreckte Jonathan Winetzhammer von der Strafraumgrenze zum Ausgleich (28.). Fortan sahen die Zuschauer eine weitestgehend ausgeglichene, ansehnliche restliche erste Halbzeit, lediglich Tore gab es nicht zu bejubeln.

ADmira findet nach schnellem Doppelschlag nicht mehr zurück

Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag: Nach einem Angriff über die linke Seite schlüpfte erneut Youngstar Mühlgrabner in die Vorbereiterrolle, diesmal drückte Preisinger die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie (50.). Vier Minuten später auch die vermeintliche Vorentscheidung, wieder hatte Mühlgrabner seine Füße im Spiel, diesmal landete nach Assist der abgefälschte Schuss von Karlovits in den Maschen. Infolgedessen kam die Marchtrenker Offensive so richtig ins Rollen, lediglich bei der Chancenverwertung haderte man. So ließen sowohl Karlovits, als auch Stefan Marcinkovic und Bernd Schörghuber gute Gelegenheiten liegen, bis die Admira die Partie nochmal spannend machte. Konrad Walaszek verkürzte in Minute 77 nach Ballgewinn und Vorarbeit von Rottner auf 2:3. Dann folgte eine Drangphase der Hausherren, die nun auf den Ausgleich pochten, diesen aber am Ende nicht erzielt haben sollten.

Stimme zum Spiel

Rene Knogler (Sportlicher Leiter ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk):

„Summa summarum ist der Sieg verdient, wir waren über 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft und hätten alles, wie so oft in dieser Saison, früher klarmachen sollen, dann wärs am Schluss nicht brenzlig geworden. Wir haben uns aber drei Punkte zum Abschluss gewünscht und haben mit 48 Punkten wieder eine sensationelle Ausbeute. Zudem wurde gestern unsere 1b Meister, was uns auch extrem freut, weil das doch eine sehr junge Mannschaft ist. Zudem haben wir in der KM unser Ziel, unter den ersten sechs zu landen, ebenso erreicht und freuen uns über eine tolle Saison.“

Der Beste: Jan Mühlgrabner (ZM) bzw. Pauschallob

