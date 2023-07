Überraschung hauchzart verpasst! SC Marchtrenk muss sich im Landescup erst in Verlängerung der SPG Weißkirchen/Allhaming geschlagen geben

Details Samstag, 22. Juli 2023 22:52

Der SC Ebner-Trans Marchtrenk blickt auf eine durchwegs erfolgreiche Spielzeit in der Landesliga Ost zurück, in der man mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf den Vizemeister aus Bad Leonfelden letztendlich den fünften Platz belegte. Im Zuge der 1. Runde des Admiral OÖ Landescups starteten die Schützlinge von Adam Kensy nun in die neue Pflichtspiel-Saison – auf heimischem Rasen lud man den sich im Umbruch befindlichen OÖ-Ligisten SPG Weißkirchen/Allhaming zum Kräftemessen. Letztlich hielten die Marchtrenker gegen die Zebras wacker dagegen, für den ganz großen Coup sollte es letztlich allerdings nicht reichen.

Gäste mit programmgemäßer Führung

Vom Anpfiff weg war es die Olzinger-Elf, die mit kontrolliertem Ballbesitz umgehend das Zepter in die Hand nahm und umgehend zeigte, wer am Ende der Partie die Oberhand behalten würde. Ganz so leicht ergaben sich die Underdogs aus Marchtrenk jedoch keineswegs – die Kensy-Truppe machte es dem Kontrahenten durch einen ungemein stabilen Defensivblock sowie eine robuste und kämpferische Gangweise enorm schwer, zu konkreten Torchancen zu kommen. Und dennoch fanden die Zebras immer wieder durch gezielte Tempoverschärfungen und präzises Passspiel einen Weg durch die Abwehrreihen des Gegners und hätten nach rund zehn Minuten durchwegs bereits in Führung liegen können. Diese ließ allerdings bis zur 31. Minute auf sich warten, ehe Stefan Spielbichler den OÖ-Ligisten von der Strafraumgrenze erlöste und auf die Siegerstraße brachte. Einziges Manko: Man verpasste es in der Folge, einen weiteren Treffer nachzulegen und damit für einen ruhigeren weiteren Spielverlauf zu sorgen.

Underdog gleicht kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit aus

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Favorit aus Weißkirchen die dominierende Mannschaft, ohne aber, wie bereits in Durchgang eins, die absolute Effizienz auf den Rasen zu bringen. So ließ man den unterklassigen Kontrahenten stets am Leben – ein Umstand, der sich insbesondere im Cup in der Vergangenheit bereits des Öfteren gerächt hatte. Auch am heutigen Abend ereilte den Gästen dieses Schicksal, als man just sechs Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit den späten Ausgleich kassierte: Adama Moustapha Traore versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt souverän im Gehäuse und schoss den Landesligisten damit in die Verlängerung.

Eiber-Lucky-Punch hievt Zebras in Runde zwei

Als erstes Highlight der Extrazeit ereignete sich in Minute 99 der Platzverweis von Stefan Hessenberger, der nach einer Unsportlichkeit zum zweiten Mal an diesem Abend den gelben Karton sah und damit vorzeitig unter die Dusche musste. Nur fünf Minuten später wussten die Zebras diese numerische Überlegenheit umgehend in Zählbares umzumünzen, Moritz Eiber brachte die SPG Weißkirchen/Allhaming mit einem flachen Schuss ins linke Eck abermals in Führung. Weil die in Unterzahl agierenden Kensy-Schützlinge im Anschluss keinerlei Antwort mehr auf jenen Rückschlag parat hatten, zog der OÖ-Ligist schlussendlich knapp, aber doch in die 2. Runde des Admiral OÖ Landescups ein.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Es war ein absolut mühevoller Pflichtspiel-Auftakt und die erwartet schwere Cup-Partie. Marchtrenk hat sehr robust dagegengehalten, wir mussten sehr konzentriert auftreten. Am Ende ist der Aufstieg in die nächste Runde aber zweifelsohne verdient.“

