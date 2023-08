Zwei Neuzugänge treffen: SC Marchtrenk meistert harte Hürde DSG Union Naarn

Details Samstag, 05. August 2023 18:28

Nachdem man im Cup-Fight gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming eine top-Leistung abspulen und letztendlich in Unterzahl in der Verlängerung den Kürzeren zog, hieß die erste Probe im Ligabetrieb für den SC Marchtrenk DSG Union Naarn. Die Machländer konnten nach dem schmerzhaften Abstieg direkt zurückkehren in oberösterreichs zweithöchste Spielklasse und gaben sich am ersten Spieltag einem absoluten Spitzenteam nicht kampflos geschlagen. Durchboxen konnte sich die Truppe von Adam Kensy schließlich doch, man siegte vor heimischer Kulisse mit 3:1.

Neuer Stürmer feiert gelungenes Startelfdebüt

Es war ein flotter Start, bei dem die Naarner direkt zum ersten Mal Glück hatten: Nach einem langen Ball in den ersten Augenblicken der Partie kam Christoph Roitner zum Abschluss und traf nur die Stange. Auch in der Folgephase war klar erkennbar, dass die Heimischen früh in Führung gehen wollten, doch auch Adama Traore, zwei Mal per Kopf in Aktion getreten, misste das nötige Quäntchen Glück, bis die Partie nach jenen ersten Minuten etwas abflachte. Die robuste Spielweise der Gäste machte es dem SC sehr schwer, spielerisch zu brillieren und Akzente aus dem Spiel zu setzen. So musste eine andere Waffe herhalten: Nach einem Eckball von Antonio Tikvic netzte Patrick Hamader ein, einmal mehr ging man über eine Standardsituation in Führung (32.). Im Einklang mit dem Pausenpfiff konnte man verdientermaßen auch die Führung ausbauen. Vanja Panic köpfte nach einer Ecke von Tugay Mestan ein (45.).

Naarn verkürzt, zweiter Marchtrenker Neuzugang netzt auch

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spiel dann vorerst wieder etwas unspektakuläre, die Marchtrenker schalteten einen Gang zurück und wurden auch prompt dafür bestraft. Nach einer Unachtsamkeit auf der linken Seite brachen die Gäste durch, Florian Mairböck verwertete den folgenden Stanglpass und verkürzte auf 1:2 (60.). Nun war wieder Spannung in der Luft, Großchancen und Strafraumszenen dennoch aber Mangelware. Gegen Ende warf Naarn nochmal alles nach vorne, konnte sich aber nicht für den betriebenen Aufwand mit dem Ausgleich belohnen. Man kassierte sogar noch das 1:3, nach einem Konter konnte Gästegoalie Michael Froschauer den Abschluss von Traore zwar parieren, war beim zweiten Anlauf von Joker und Neuzugang Florian Hofmann aber machtlos (88.).

Kommende Woche tritt der SC Marchtrenk beim SV HAKA Traun an (Samstag, 17:00 Uhr), parallel genießt die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn Heimrecht gegen den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Dominik Hamader (Koordinator Sport SC Marchtrenk):

„Aufgrund der Vielzahl und Qualität der Torchancen war es verdienter Sieg für uns. Auch wenn große Teile des Spiels ausgeglichen waren, waren wir vorne etwas aktiver und zwingender. Es war wichtig für uns, gegen einen unangenehmen Gegner gleich mit drei Punkten in die Saison zu starten."

Die Besten: Mario Thumfart (IV), Adama Traore (ST)

Landesliga Ost: SC Ebner-Trans Marchtrenk – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 3:1 (2:0)

88 Florian Hofmann 3:1

60 Florian Mairböck 2:1

45 Vanja Panic 2:0

32 Patrick Hamader 1:0

