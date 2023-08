SV Traun bricht nach guter erster Hälfte in Rohrbach ein – Eisschiel-Elf setzt in Form von Kantersieg erstes Ausrufezeichen!

Details Samstag, 05. August 2023 20:36

Der UFC Rohrbach-Berg konnte nach einer ereignisreichen Übertrittszeit in den ersten drei Pflichtspielen direkt auf sich aufmerksam machen. In den ersten beiden Landescup-Runden hießen die Gegner SU Bad Leonfelden und SPG Schärding – beide Spiele konnte die Eisschiel-Truppe meistern und Selbstvertrauen tanken für die gestern angebrochene Meisterschaft. Auch zum Ligaauftakt brillierte man förmlich und fertigte den SV Traun nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte schließlich mit 6:1 ab.

Jakub Hric feiert gelungenes Debüt

Die Hausherren waren im Vorfeld zwar zu favorisieren, dem SV Traun war aber eine Überraschung durchaus zuzutrauen. Es entwickelte sich so auch vorerst eine Partie auf Augenhöhe, in der zunächst keine Mannschaft so richtig tonangebend und dominant auftrat. Die erste gute Möglichkeit hatte so der Underdog, Rohrbach-Keeper Raphael Strixner konnte sich aber auszeichnen. In der 29. Minute konnten die Hausherren dann den Bann brechen, dafür verantwortlich waren zwei Neuzugänge: Nach einer Freistoßflanke von Alexander Pöppl nickte der aufgreückte Jakub Hric das Spielgerät ins Gehäuse. Kurz vor der Pause glich die Erbschwendtner-Truppe aber noch aus: Nachdem Rohrbachs Markus Gahleitner behandelt werden musste, gab es Unstimmigkeiten im Mittelfeld, woraus sich Lücken auf der rechten Außenbahn ergaben. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite stieg Sasa Petrovic letztendlich hoch und beförderte das Runde mit dem Kopf ins Eckige (37.) – 1:1 somit der Pausenstand.

Rohrbach überrollt Traun

Nach einer ersten Hälfte auf Augenhöhe kristallisierte sich in ab Minute 60 dann überraschend ein deutlicher Klassenunterschied heraus, binnen sieben Minuten versetzten die Gastgeber einen in völlig überforderten Gegner in Schockstarre. Erst war Jan Mittermayr nach einem Eckball per Kopf zur Stelle (60.), ehe Benedikt Schaubmaier nach zwei schönen Spielzügen auf 3:1 (64.) bzw. 4:1 (67.) erhöhte. Von den Gästen kam infolgedessen nurnoch wenig, während ein gnadenloser UFC noch einen draufsetzte. In Minute 84 erhöhte Daniel Zauner abermals nach starkem Kombinationsspiel auf 5:1. In der 91. Spielminute führte Mittermayr noch den 6:1-Endstand nach Stanglpass von Nikolaus Barth herbei.

Der UFC Rohrbach-Berg tritt am Freitag, den 11.08.2023, um 19:30 Uhr, bei der SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Traun den SC Ebner-Trans Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Dietmar Schuster (Co-Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Man darf natürlich das Spiel nicht überbewerten, das Ergebnis ist ein wenig zu hoch ausgefallen. Wir wissen ganz genau, dass es bis zur 60. Minute ein Spiel auf Augenhöhe war. Danach war das Spielglück auf unserer Seite. Traun hat eine sehr gute Mannschaft, gegen die muss man auch erstmal 6:1 gewinnen. Das Ergebnis täuscht ein wenig."

Die Besten: Patrick Thaller, Jan Mittermayr, Benedikt Schaubmaier

Landesliga Ost: UFC PIENO Rohrbach-Berg – SV HAKA Traun, 6:1 (1:1)

91 Jan Mittermayr 6:1

84 Daniel Zauner 5:1

67 Benedikt Schaubmaier 4:1

64 Benedikt Schaubmaier 3:1

60 Jan Mittermayr 2:1

37 Sasa Petrovic 1:1

29 Jakub Hric 1:0

