ASKÖ Schwertberg feiert nach Cup-Pleite Auftaktsieg in der Meisterschaft

Details Samstag, 05. August 2023 21:08

Am gestrigen Freitagabend gastierte die ASKÖ Schwertberg bei der Union Putzleinsdorf. Während die Putzleinsdorfer sich in der Übertrittszeit personell kaum veränderten, gab es beim letztjährigen Tabellenelften nicht weniger als 15 Transferbewegungen – fünf Neuzugänge durften gestern direkt von Beginn an auflaufen. Es wurde ein Spiel auf Augenhöhe erwartet und dies bekamen die Zuseher auch über weite Strecken zu sehen. Die Gäste konnten spielerisch zwar nicht so richtig glänzen, siegten am Ende aber dennoch mit 2:0.

Magere Chancenverwertung lässt beide Teams verzweifeln

In den ersten Minuten fanden die Gäste eigentlich recht gut ins Spiel und fanden auch die eine oder andere gute Aktion im vorderen Drittel samt Halbchance vor. Mit der Zeit tauchte die Mujkanovic-Elf aber immer besser ins Spielgeschehen ein und übernahm das Kommando. Die wohl beste Gelegenheit hatte in dieser Phase Danilo Duvnjak, der nach einer Freistoßflanke zum Leidwesen der Putzleinsdorfer nur das Aluminium traf. Auch Neuzugang Lukas Iliev machte mit guten Aktionen auf sich aufmerksam, konnte wenige Minuten vor dem Pausenpfiff nach einem Doppelpass mit David Sestauber aber auch nicht verwerten. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff hätte es dann 1:0 für die Schwertberger stehen müssen, doch auch Dominik Seyr scheiterte an Putzleinsdorf-Keeper Fabian Magauer.

Sonntagsschuss bringt Schwertberg in Führung

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste etwas höher anzulaufen und so den Gegner gezielt in entscheidenden Momenten im Spielaufbau unter Druck zu setzen. Dennoch flachte die Partie nach einer chancenreichen ersten Halbzeit etwas ab. Dies trotz der Tatsache, dass die Gruber-Truppe in Minute 53 durch einen Distanzschuss von Peter Hinterreiter in Führung gehen konnte. Bemühungen seitens der Hausherren blieben weitestgehend unbelohnt, auch wenn man auch im zweiten Durchgang gut in der Partie war. Nach dem 0:1 wurde man noch einen Tick offensiver und wurde dafür prompt brutal bestraft. Nach einem Konter vollstreckte Fabian Farthofer zum 2:0 aus Sicht der ASKÖ Schwertberg (60.). In der letzten halben Stunde ließ die Hintermannschaft der Gäste so gut wie garnichts zu und schob den Putzeleinsdorfern den Abwehrriegel vor, sodass man am Ende mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fuhr.

Am kommenden Samstag trifft die Union Print&Wear Putzleinsdorf auf den SK ADmira Linz, ASKÖ Schwertberg spielt tags zuvor gegen den USV St. Ulrich.

Stimme zum Spiel

Julian Reindl (Co-Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Grundsätzlich war das Ergebnis sehr zufriedenstellend und Resultat einer guten Mannschaftsleistung. Das ist ein super Saisonstart für uns, darauf können wir aufbauen. Wir blicken den nächsten Spielen nun mit Freude entgegen."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: Union Print&Wear Putzleinsdorf – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 0:2 (0:0)

60 Fabian Farthofer 0:2

53 Peter Hinterreiter 0:1

