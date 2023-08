Donau Linz streicht knappen Pflichtsieg gegen ASKÖ Schwertberg ein

Details Samstag, 19. August 2023 11:16

Die ASKÖ Donau Linz hat harte erste Wochen hinter sich. Zum Auftakt gab es einen nervenaufreibenden 4:3-Sieg gegen Viktoria Marchtrenk, ehe man in Runde zwei auf den Boden der Tatsachen geschmettert wurde: Es setzte eine 1:5-Pleite gegen den amtierenden Meister ASKÖ Oedt 1b. Die Geschehnisse aus der Vorwoche bekam man zwar nur schwer aus den Köpfen, konnte sich gegen eine mutige ASKÖ Schwertberg knapp aber doch durchsetzen.

Donau schrammt an Führung vorbei

Es war ein nervöser Start des Titelaspiranten aus Kleinmünchen, der zu Beginn nicht ganz so viele Spielanteile vorfand wie im Vorfeld vermutet. Nach einer unspektakulären Anfangsviertelstunde fand dann die Truppe von Adnan Kaltak doch besser ins Spiel und fand im ersten Durchgang zwei Top-Chancen auf den Führungstreffer vor. Erst setzte Edwin Skrgic Sion Park in Szene, dessen Lupfer knapp an der Torstange vorbeikullerte, ehe ein Freistoß von Fabian Palzer an Freund und Feind vorbeisegelte, Endstation war der Pfosten. Schwertberg hielt indes gut dagegen, spielte phasenweise guten Fußball, konnte sich im vorderen Drittel aber nicht besonders gefährlich präsentieren.

Skrgic feiert Torpremiere

Man hätte schon vor der Pause durch genannte Aktionen in Führung gehen können, setzte dieses Vorhaben aber erst in der zweiten Hälfte um. Knapp sieben Minuten gespielt, war es eine Ecke vom auffälligen Palzer, nach der Edwin Skrgic zur verdienten Führung einköpfen konnte. Fortan ging es in ähnlicher Tonart weiter – Donau dominant, Schwertberg lauerte eher auf Kontermöglichkeiten. Die wohl beste Chance des zweiten Durchgangs hatte abermals Skrgic, der frei vor Gästetorwart Philipp Geirhofer auftauchte, in Bedrängnis zweier heranrauschender Verteidiger jedoch nicht erfolgreich abschließen konnte. In den letzten zehn Minuten gab es nochmal ein Aufbäumen seitens der Schwertberger, bis auf vereinzelte Distanzschüsse ließen die Hausherren jedoch so gut wie garnichts zu.

Donau Linz tritt kommenden Freitag, um 18:30 Uhr, beim USV St. Ulrich an. Einen Tag später empfängt die ASKÖ Steinbach Schwertberg die SPG Katsdorf.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Nach dem Rückschlag in Oedt war es schwierig für uns, gleich wieder in die Spur zu kommen. Zudem haben wir extrem viele Verletzte aktuell, so mussten wir auch etwas umstellen. In Summe war es kein spielerisch kein Leckerbissen oder eine Top-Leistung, es hat aber gereicht, um wieder auf die Siegerstraße zu finden. Aufgrund des Chancenplus war es auch ein verdienter Sieg denke ich."

Die Besten: Marko Varga (ZM), Danijel Lukic (LV)

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 1:0 (0:0)

52 Edwin Skrgic 1:0

