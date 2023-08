Tapfere SPG Katsdorf muss sich zum Heimauftakt der ASKÖ Oedt 1b geschlagen geben

Details Sonntag, 20. August 2023 19:09

Am gestrigen Samstag empfing die SPG Katsdorf die ASKÖ Oedt 1b. Die Vorzeichen hätten klarer nicht sein können – immerhin spielte ein Aufsteiger gegen den amtierenden Meister der Landesliga Ost, der in der Woche zuvor die ASKÖ Donau Linz mit 1:5 abgefertigt hatte. Die Liga-Heimprämiere hätte so ordentlich für die Katsdorfer in die Hose gehen können, tat sie aber keinesfalls: Man blickt trotz 0:2-Niederlage zurück auf eine couragierte, kampfstarke Leistung, die Mut macht für die kommenden Aufgaben.

Hohe Temperaturen und laufstarke Katsdorfer bremsen Oedter Eliteoffensive aus

Bei fast tropischen Temperaturen tat am gestrigen Samstagnachmittag jeder Sprint doppelt weh. Dies hatte augenscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die Partie, die nicht ganz so wie erwartet von der Bühne ging. Die Gäste hatten zwar das Zepter über weite Strecken fest in der Hand, ließen die Kugel gut in den eigenen Reihen laufen, taten sich aber ungemein schwer gegen eine kompakt und taktisch-diszipliniert auftretende Abwehrreihe der Katsdorfer zündende Ideen umzusetzen. Vereinzelt gelang es den Oedter Akteuren jedoch ihre Klasse aufblitzen zu lassen, um zum Torabschluss zu kommen, wie beispielsweise in Minute 28: Martin Lindak wurde auf dem rechten Flügel freigespielt und servierte Dragan Javorovic das Spielgerät auf dem Fuß, der mühelos zum 1:0 einschoss. Lindak selbst hätte kurz vor der Pause sogar noch erhöhen können, scheiterte im 1-gegen-1 aber an Katsdorf-Schlussmann Dominik Eder.

Kerekov macht Deckel drauf

Die zweite Hälfte ist schnell erzählt. 155 anwesende Zuschauer, die den Fußballplatz dem Freibad vorgezogen hatten, sahen weiterhin ein Fußballspiel auf ein Tor. Weiterhin war es aber auch so, dass die SPG ihre Herangehensweise nicht ändern wollte und weiterhin hoffnungsvoll auf Umschaltmomente lauerte. Auch wenn man nach wie vor die Defensivarbeit exzellent machte, musste in Minute 52 Keeper Eder zum zweiten Mal hinter sich greifen. Nach einer Flanke von der linken Seite kam Rumen Kerekov freistehend zum Kopfball und nutzte eine dieser vereinzelten Unsouveränitäten indem er per Kopf auf 2:0 stellte. In der Folgephase tat sich dann nicht mehr viel, beide Teams schienen in Anbetracht der Rahmenbedingungen mit dem Ergebnis soweit zufrieden zu sein.

Am kommenden Samstag trifft SPG Katsdorf auf die ASKÖ Steinbach Schwertberg, die ASKÖ Oedt 1b spielt am selben Tag gegen den SK St. Magdalena.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war aufgrund der Witterungsbedingungen eine schwere Partie. Wir haben souverän den Pflichtsieg einfahren können."

Der Beste: Dragan Javorovic

Landesliga Ost: SPG Katsdorf – ASKÖ Oedt 1b, 0:2 (0:1)

52 Rumen Stefanov Kerekov 0:2

28 Dragan Javorovic 0:1

