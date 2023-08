Nullnummer in St. Ulrich: Titelaspirant Donau Linz mit großer Mühe gegen das Ulricher Bollwerk

Details Samstag, 26. August 2023 14:34

Im Rahmen der 4. Runde der Landesliga Ost duellierten sich am gestrigen Freitagabend der ASKÖ Donau Linz und der USV St. Ulrich im Haider Enterprises Stadion in St. Ulrich vor einem Publikum von rund 160 Zusehern. Die Gäste aus Linz hatten gegen St.Ulrich die Chance, vorübergehend auf den ersten Tabellenplatz zu springen, was auch den Ambitionen der Linzern entspricht, die ihren Kader im Sommer ordentlich aufgerüstet haben. Die Gastgeber aus St.Ulrich konnten zuletzt in Putzleinsdorf Selbstvertrauen tanken, wo man mit 5:1 sehr deutlich gewinnen konnte. Man konnte somit ein durchaus spannendes Duell in St.Ulrich erwarten.

Ausgeglichenes Duell in der ersten Hälfte

Die Qualität innerhalb der eigenen Reihen machte die Gäste aus Linz ein wenig zum Favoriten im Duell gegen die Gastgeber aus Steyr-Land, die im Sommer mehr auf Kontinuität als auf einen Kaderumbau gesetzt haben. Die Geschlossenheit der Hausherren widerspiegelte sich auch auf dem Platz, wo man in der ersten Halbzeit durchaus selbstbewusst aufgertreten ist und den Linzern durchaus Paroli bieten konnte. Man hatte in den Torchancen sogar leichte Vorteile, wobei beide Mannschaften in der ersten Hälfte kaum vor das gegnerische Tor gekommen sind, da die Abwehrreihen beider Teams sehr sicher standen. Ohne großen Gelegenheiten auf beiden Seiten endete die erste Hälfte auch und man trennte sich mit einem Remis zur Pause.

Donau Linz auf dem Drücker

In der zweiten Hälfte nahmen dann die Gäste aus Linz langsam aber doch die Oberhand im Spiel, da man den Hausherren eine gewisse Müdigkeit anmerken konnte, die auf die intensiven Wochen mit eng getakteten Spielen zurückführen kann. Trotzdem hielt man den Laden hinten lange dicht gegen immer gefährlicher werdende Gäste. In der 77. Minute wurde es dann brisant. Der St.Ulricher Stammkeeper Alexander Mitterbauer musste das Spielfeld verletzungsbedingt velassen, weshalb Trainer Andreas Milot den jungen Ersatzkeeper Lukas Steindl ins Spiel brachte. In der letzten Viertelstunde avancierte Steindl gar zum Matchwinner für die Hausherren, da er nichts zuließ und alles was auf seinen Kasten kam souverän parierte. Somit endete das Spiel in St.Ulrich mit einem 0:0 Remis.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Man hat heute gemerkt, dass die Jungs konditionell in letzter Zeit einiges mitgemacht haben, aber dennoch bis zum Schluss gekämpft haben. Wir können mit dem Punkt heute sehr gut leben, die Gegner glaube ich eher weniger."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.