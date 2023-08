Nach 0:4 Pleite: St. Florian erkämpft sich Punkt gegen ATSV Neuzeug

Details Sonntag, 27. August 2023 03:55

Der ATSV Neuzeug und die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen duellierten sich im Rahmen der 4. Runde der Landesliga Ost. Für die Hausherren aus St. Florian stand nach dem verkorksten Auftritt gegen den SC Marchtrenk Wiedergutmachung auf dem Programm, nachdem man auswärts 4:0 verloren hatte. Die Gäste aus Neuzeug konnten hingegen mit einer breiten Brust anreisen, da man unter der Woche das Nachtragsspiel gegen den SK Admira Linz mit 2:0 souverän gewinnen konnte.

Neuzeug mit vielen Chancen aber schlechter Ausbeute

Die Neuzeuger konnten ihr Selbstvertrauen fortan auch auf dem Spielfeld zeigen und man konnte in der Anfangsphase der ersten Hälfte zahlreiche Offensivaktionen kreieren. Der Offensivverbund der Neuzeuger, der unter anderem aus den Routiniers Martin Sulzner und Safak Ileli, aber auch dem Ballkünstler Thomas Popp besteht, konnte insbesondere im ersten Durchgang für Furore sorgen und man konnte sich schlussendlich auch mit einem Führungstreffer belohnen. In der 23. Spielminute stand Dominik Dora goldrichtig und netzte das runde Leder zum 1:0 Führungstreffer für die Gäste aus Neuzeug, die größtenteils die spielbestimmendere Mannschaft in der Anfangsphase waren.

Mitterndorfer schockt die Gäste

Die Neuzeuger hatten das Spielgeschehen durchaus unter Kontrolle, allerdings ließ man mehrere Gelegenheiten liegen und man verpasste es, die verdiente Führung vorzeitig auszubauen. Die mangelnde Kaltschnäuzigkeit im Abschluss wurde den Neuzeugern dann jedoch zum Verhängnis, als man in der 37. Minute aus einem Ballverlust im Spielaufbau einen verheerenden Konter kassierte, den Thomas Mitterndorfer dann mit seinem Treffer zum 1:1 veredelte. Beim Stand vom 1:1 blieb es dann auch bis zur Halbzeit und beide Teams trennten sich vorerst mit einem Remis.

Zahlreiche Verwarnungen, aber keine Tore

Auch in der zweiten Hälfte waren die Gäste aus Neuzeug die aktivere Mannschaft und man konnte die Hausherren stets weg vom eigenen Tor halten. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gab es dann zahlreiche Verwarnungen vom Schiedsrichter, allerdings waren Tore Mangelware. Beide Mannschaften spielten nicht mit dem letzten Biss, weshalb das Ergebenis bei dem Halbzeitstand von 1:1 blieb.

Markus Allerstorfer, Trainer ATSV Neuzeug:"Die Chancenverwertung war heute leider wieder ein Problem bei uns, ohne dem wir uns sicherlich leichter getan hätten. Schlussendlich müssen wir uns mit dem Punkt zufrieden geben, auch wenn heute sicherlich mehr drin gewesen wäre."

