Spät aber doch: Dominante Schwertberger feiern verdienten Heimsieg gegen SPG Katsdorf

Details Sonntag, 27. August 2023 16:33

Am gestrigen Samstagnachmittag empfing der ASKÖ Steinbach Schwertberg die SPG Katsdorf im Rahmen der 4. Runde der Landesliga Ost im Schwertberger Steinbach Stadion vor knapp 260 Zusehern. Die Gastgeber aus Schwertberg wollten nachdem 0:1 gegen Donau Linz am vergangenen Wochenende wieder ein erfolgreiches Heimspiel absolvieren gegen Gäste aus Katsdorf, die ihre beiden ersten Partien in der Landesliga jeweils verloren haben. Nachdem die Schwertberger im ersten Heimspiel gegen St.Ulrich noch 0:0 gespielt hatten, galt es am gestrigen Nachmittag alles in die Wagschale zu werfen, um den ersten Heimsieg der Saison zu feiern.

Schwertberg mit Fahrlässigkeiten im Abschluss

Man merkte denen Hausherren durchaus an, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten und man hatte auch in der Anfangsphase direkt aussichtsreiche Gelegenheiten, um auf die Siegerstraße abzubiegen. Dominik Seyr kam bereits in der 3. Minute nahe vor dem gegnerischen Tor zum Abschluss, doch er verfehlte knapp. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatten die Hausherren ihre Möglichkeiten, doch man war entweder unpräzise im Abschluss, oder der letzte Pass wurde zu schlampig gespielt. Die Katsdorfer taten sich gegen sicherstehende Schwertberger sehr schwer und man konnte den Schützlingen von Wolfgang Gruber im ersten Durchgang keine Probleme bereiten.

Verschossener Strafstoß und langes Warten auf Tore

Kurz nach dem Beginn der zweiten Hälfte bekamen die Gastgeber einen Strafstoß zugesprochen und alles deutete auf die Führung hin, doch Dominik Seyr scheiterte am Punkt. Dadurch blieb die Partie lange spannend. Die Schwertberger hatten auch in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile, allerdings fehlte das Quäntchen Glück vor dem Tor. Als vieles auf ein 0:0 hindeutete, bekamen die Gastgeber erneut einen Strafstoß zugesprochen. Dieses Mal übernahm Kapitän Manuel Hinterreiter die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter souverän zur verdienten Führung der Schwertberger in der 77. Spielminute. Als der Bann dann gebrochen war, konnten die Schwertberger sichtlich befreiter aufspielen und die Führung auch noch ausbauen. Der Unglücksrabe des ersten Elfmeters, in persona von Dominik Seyr, stand in der 84. Minute goldrichtig und erzielte den Treffer zum 2:0 Endstand für die Hausherren aus Schwertberg.

Wolfgang Gruber, Trainer ASKÖ Schwertberg:

"In Summe war das heute ein sehr verdienter Sieg, da wir wirklich sehr sehr wenig von Katsdorf zugelassen haben und vorne stets präsent waren. Spielerisch und in puncto Effizienz vor dem Tor haben wir allerdings noch Luft nach oben in den nächsten Wochen."

Die Besten: Fabian Farthofer, Gabriel Sandner (beide Schwertberg)

