Keine Chance für den SKM: ASKÖ Oedt 1b besteht nächsten Härtetest mit Bravour!

Details Sonntag, 27. August 2023 18:37

Das Nonplusultra der Landesliga Ost heißt wohl auch in der neuen Saison ASKÖ Oedt 1b. Auch wenn die Saison noch jung ist, sprechen die ersten drei Runden eine klare Sprache – 5:1-Sieg gegen Donau Linz, 2:0 gegen Katsdorf und nun siegte man auch im dritten Saisonspiel mit 5:1 gegen einen bisher so starken SK St. Magdalena. Auch wenn dieser eine gute Leistung abspulte, sprach das Ergebnis doch eine deutliche Sprache.

Oedt knackt SKM-Hintermannschaft zum richtigen Zeitpunkt

In der Anfangsphase bestätigte sich noch die seichte Vermutung, dass es ein spannendes Spiel auf Augenhöhe wird. Eine eigentlich extrem heimstarke ASKÖ Oedt 1b tat sich ungemein schwer gegen die Gäste aus Urfahr und musste so ungewöhnlich lange auf erste Erfolgserlebnisse warten. Die erste Top-Chance hatte sogar der Außenseiter, Oedt-Keeper Kai Lang konnte den Abschluss von Kevin Mayer in Minute 31 jedoch parieren. Was die Hausherren aber auch schon in der Vergangenheit abermals auszeichnete, war die brutale Durchschlagskraft im vorderen Drittel, gepaart mit einer mörderischen Chancenverwertung. In Spielminute 34 war es dann soweit: Dragan Javorovic schickte Florian Aigner in die Tiefe, der legte quer auf den einlaufenden Elvir Huskic, der eiskalt zum 1:0 verwerten konnte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte der gnadenlose Gastgeber dann sogar noch auf 2:0. Diesmal war es eine Co-Produktion zwischen Huskic und Rumen Kerekov, ersterer hebelte die SKM-Hintermannschaft mit einem Heber aus, zweiterer bugsierte das Spielgerät halb-volley ins Gehäuse (43.).

Javorovic schnürt Dreierpack

In der ersten Hälfte waren die Gäste lange gut im Spiel, waren aber nicht zwingend genug, um den großen Favoriten zu ärgern. In Durchgang zwei startete man dann ähnlich fokussiert, mangelns zündender Ideen im vorderen Drittel kippte die Partie jedoch zum Anbruch der Schlussphase in eine doch eine deutliche Sprache sprechende Richtung. In Minute 68 brachte Marko Culjak Oedts Albi Muharemi im Strafraum regelwidrig zu Fall, den daraus entsprungenen Elfmeter verwandelte Javorovic eiskalt. Auch wenn die Urfahraner folglich nie aufgaben, trieben die Hausherren das Ergebnis gar noch in die Höhe. Verantwortlich dafür: Ein einmal mehr überragend-aufspielender Dragan Javorovic, erst nach Vorarbeit von Khamzat Chakayev (73.) und dann per Kopf nach Freistoßflanke von Dexter Goryl (91.). Für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer des SKM zeichnete Kevin Mayer verantwortlich:

Schöne Ballstaffette über F. Krennmayr, Stöttinger & Musiol. Letzterer mit dem scharfen Ball zur Mitte. Mayer trifft scharf, unter die Latte. Vorberichter, Ticker-Reporter

Am kommenden Sonntag tritt die ASKÖ Oedt 1b beim UFC PIENO Rohrbach-Berg an, während der SK St. Magdalena zwei Tage zuvor die ASKÖ Steinbach Schwertberg empfängt.

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – SK St. Magdalena, 5:1 (2:0)

91 Dragan Javorovic 5:1

82 Kevin Mario Mayer 4:1

73 Dragan Javorovic 4:0

68 Dragan Javorovic 3:0

43 Rumen Stefanov Kerekov 2:0

34 Elvir Huskic 1:0

