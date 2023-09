Vierter Sieg in Serie! SV Traun klettert nach Sieg in Naarn an die Tabellenspitze

Details Freitag, 01. September 2023 21:09

Im Rahmen der 5. Runde der Landesliga Ost duellierten sich die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn und der SV HAKA Traun im Donauwell-Stadion in Traun vor rund 200 Zusehern. Der Aufsteiger aus Naarn hat sich in den ersten Runden wieder bestens in der Landesliga eingefunden und man befand sich im Vorfeld der Partie auf dem 3. Platz der Tabelle. Auch die Gäste aus Traun haben nach einer herben Niederlage in der ersten Runde in die Spur gefunden und man konnte zuletzt 9 Punkte aus 3 Spielen holen.

Traun mit selbstbewusstem Auftritt in der ersten Hälfte

Die Schützlinge von Markus Erbschwendtner starteten sehr gut in die Partie und man konnte die Hausherren aus Naarn von Beginn an unter Druck setzen. Christian Demsa wurde im Tor der Hausherren in der Anfangsphase ordentlich unter Druck gesetzt und konnte die Chancen der Gäste zunächst noch vereiteln, allerdings konnten die Trauner den Bann früh brechen. Nedim Tekesic erzielte nach einer tollen Einzelleistung den ersten Treffer des Tages erzielen zum 1:0 aus Sicht der Gäste. Diese blieben auch nach dem 1:0 auf dem Drücker und man spielte sehr munter nach vorne. Die spielerische Überlegenheit der Gäste blieb auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte bestehen, wodurch die Trauner ihre Führung ausbauen konnten. Der umtriebige Rene Kober zog in der 42. Minute aus 25 Metern ab und erhöhte die Führung der Gäste auf 2:0. Diese hätte gegen Ende des ersten Durchgangs auch noch höher ausfallen können, doch es blieb bei dem Ergebnis zur Halbzeitpause.

Naarn zeigt gute Reaktion

Nach der fulminanten ersten Hälfte der Gäste kamen die Hausherren im zweiten Durchgang besser ins Spiel und man hatte zahlreiche Chancen nach Standardaktionen, die man jedoch nicht nutzen konnte. Allerdings konnte der zur Halbzeit eingewechselte Lukas Schmidbauer eine Flanke in der 58. Minute verwerten und den Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Hausherren erzielen. Naarn wurde zwar besser, die Gäste aus Traun standen defensiv jedoch auch sehr stabil, weshalb das Spiel ausgeglichen blieb. Allerdings konnten die Trauner gegen Ende des Spiels dann doch noch den Sack zu machen. Ajdin Sijak bugsierte den Ball in der 86. Minute rein in die Maschen zur 3:1 Führung für Traun, bei der es dann auch blieb.

Markus Erbschwendtner, Trainer SV Traun:

"Wir wussten, das uns heute ein schweres Spiel erwarten würde, doch wir haben den Kampf angenommen und eine sehr gute Leistung abgeliefert."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

