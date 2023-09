Donau Linz feiert den ersten Auswärtssieg der Saison in Putzleinsdorf

Details Samstag, 02. September 2023 12:49

Am gestrigen Freitagabend empfing die Union Print&Wear Putzleinsdorf den ASKÖ Donau Linz im Rahmen der 5. Runde der Landesliga Ost im Putzleinsdorfer Sportzentrum vor einem Publikum von rund 250 Zusehern. Die Hausherren aus Putzleinsdorf mussten sich zuletzt in Naarn geschlagen geben und man rangierte mit drei Punkten aus vier Spielen in der unteren Tabellenhälfte. Der Saisonstart der Gäste aus Linz verlief auch nicht ganz nach Plan, nachdem man sich zuletzt mit einem 0:0 Remis gegen St.Ulrich zufrieden geben musste. Für beide Teams bot sich somit die Chance, mit einem Erfolgserlebnis eine kleine Wende der Leistungskurve zu erzielen.

Donau Linz geht früh in Führung

Die Gäste aus Linz waren in der Anfangsphase der Partie die spielbestimmende Mannschaft und die Schützlinge von Cheftrainer Adnan Kaltak konnten sich bereits früh für ihren Aufwand belohnen. Der Ball fand seinen Weg nach einem Eckball zu Edvin Orascanin, der dem gegnerischen Keeper Fabian Magauer keine Chance ließ und die Gäste in der 15. Minute in Front brachte. Nach dem Führungstreffer wurden der Linzer wurden jedoch die Putzleinsdorfer zunehmend stärker und es kam zu einem offenem Schlagabtausch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte mit guten Chancen auf beiden Seiten. Dennoch gelang es beiden Teams nicht, die Chancen in Tore zu verwerten, weshalb man sich mit einem 0:1 aus Sicht der Hausherren zur Halbzeitpause trennte.

Umschwung durch Wechselspieler in der zweiten Hälfte

Das Spiel blieb auch zu Beginn der zweiten Halbzeit weiterhin offen und beide Teams lieferten sich einen Kampf auf Augenhöhe. Bei den Linzern war der Cheftrainer Adnan Kaltak nicht allzu zufrieden, weshalb er nach einem Doppelwechsel zur Halbzeit auch in der 58. Minute erneut einen Doppelwechsel tätigte. Die Qualität von der Bank der Linzer brachte dann direkt einen frischen Wind in die Partie. Matej Vidovic konnte in der 65. Minute einen Patzer der Gäste ausnutzen und den zweiten Treffer des Tages für die Gäste erzielen. Die Putzleinsdorfer spielten auch nach dem zweiten Gegentreffer weiterhin mutig nach vorne, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. Argjend Hyseni gelang in der 73. Spielminute der dritte Treffer des Tages zum 3:0 aus Sicht der Gäste, womit das Spiel dann doch entschieden war. Daran änderte auch der Platzverweis für Petar Marinkovic in der 77. Minute nichts mehr und die Linzer konnten die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten.

Adnan Kaltak, Trainer ASKÖ Donau Linz:

"Der Sieg war heute in Summer verdient, allerdings haben wir heute sicherlich keine Glanzleistung geliefert und wir haben noch Luft nach oben."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

