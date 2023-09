Sabic-Doppelpack reicht nicht: SC Marchtrenk bezwingt Viktoria im Lokalderby!

Details Sonntag, 03. September 2023 10:30

Es war wieder einmal soweit: Das prestigeträchtige Marchtrenker-Derby ging am gestrigen Samstagnachmittag von der Bühne. Seit Jahren ist es eines der meistbesuchtesten der Landesliga Ost – dies nicht nur aufgrund der Derby-Charakteristik, sondern auch weil hinzu kommt, dass zwei absolute Top-Teams aufeinander treffen. Der SC Marchtrenk konnte sich bislang auch – von dem Ausrutscher beim SV Traun in Runde zwei abgesehen – als jene Spitzenmannschaft präsentieren, während es bei den Spielen von Viktoria Marchtrenk vorne und hinten immer ordentlich krachte. Auch diesmal war dies der Fall, letztlich zog man beim Stadtrivalen mit 2:3 knapp den Kürzeren.

Viktoria gelingt nach SC-Blitzschlag starkes Comeback

Die erste Halbzeit dieses Derbys hatte gleich so einiges zu bieten. Bereits in der zweiten Spielminute klingelte es zum ersten Mal: Nach einer Ecke von Antonio Tikvic stieg Adama Traore am höchsten und köpfte zum umjubelten Führungstreffer für den SC ein. Traumstart für die Kensy-Elf, die auch direkt nachlegen konnte – Minute zwölf, wieder Ecke, wieder getreten von Tikvic, nur servierte der diesmal Mario Thumfart die Kugel auf der Stirn, der aus knapp sieben Metern zum 2:0 aus Sicht der Hausherren einköpfte. Die Viktoria, zurzeit auch einfach nicht vom Spielglück verfolgt, steckte jene beiden bitteren Gegentreffer aber gut weg, agierte fortan wesentlich umtriebiger und verkürzte relativ rasch auf 1:2. Dafür zeichnete sich Anes Sabic verantwortlich, der vom Kreidepunkt SC-Keeper Bastian Horner überwinden konnte (22.).

Sabic erzielt Saisontreffer Nummer acht und rundet verrückte Anfangsphase ab

Auch infolgedessen drückten die Schützlinge von Ervin Begic auf den Ausgleich, der kurz vor der Pause auch fallen sollte. Erneut war es Sabic, der diesmal nach einer Hereingabe von der linken Seite im Gestochere verwerten konnte (40.) – bereits Saisontor Nummer acht für den Sommerneuzugang der Viktoria. Nach einer hochgradig unterhaltsamen ersten Halbzeit flachte die Partie nach dem Seitenwechsel etwas ab, knapp 1000 anwesende Zuschauer sahen nun eine deutlich kampfbetontere Partie. Die wohl beste Gelegenheit für die Gastgeber hatte abermals Traore, dessen Kopfball kurz nach Wiederanpfiff jedoch nur die Torumrahmung touchierte. Auch die Viktoria hätte in dieser Phase in Führung gehen können, doch auch der eingewechselte Maximilian Klepp ließ einen „Sitzer“ liegen. Nachdem auch David Mayr im 1-gegen-1 an Viktoria-Keeper Tobias Petter scheiterte, fiel die Führung für den SC letztlich doch und erneut nach einer Standardsituation. Diesmal war es ein Freistoß von Patrick Hamader, den Stefan Hessenberger in Richtung Vanja Panic verlängerte, der wiederum per Volley auf 3:2 stellte (75.). Großes Aufbäumen seitens der Viktoria blieb aus, letztlich blieb es bei diesem Stand.

Stimme zum Spiel

Dominik Hamader (Koordinator Sport SC Marchtrenk):

„Das war denke ich ein verdienter Sieg für uns, weil man von draussen schon gespürt hat, dass wir den Sieg ein kleines bisschen mehr wollten. Wir waren vor allem in der zweiten Halbzeit auch einfach präsenter, ohne uns ein großes Chancenplus zu erspielen. Wir haben sehr wenig gegen so eine Offensive zugelassen, dafür muss man der Mannschaft Respekt zollen.“

Die Besten: Pauschallob

