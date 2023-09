Duell der Fehlstarter: SK ADmira Linz und SPG St. Florian/Niederneukirchen einigen sich auf Remis

Details Sonntag, 03. September 2023 11:09

In Runde fünf der Landesliga Ost empfing der SK ADmira Linz die SPG St. Florian/Niederneukirchen. Beide Teams erlebten einen etwas holprigen Start. Die Sängerknaben konnten in der Vorwoche zum ersten Mal punkten, trennten man sich vor heimischem Publikum 1:1 mit dem ebenso formschwachen ATSV Neuzeug. Für die ADmira war es beim gestrigen Remis der erste Punkt, den man seit dem Umbruch einfahren konnte. 1:1 lautete der Endstand.

ADmira geht in Führung

Beide Teams präsentierten sich, auch ihrer prekären Lage geschuldet, nicht gerade mutig von Beginn an. So stand zunächst ein recht unspektakuläres Abtasten auf dem Programm, Offensivszenen waren Mangelware. Mit fortschreitender Spieldauer kamen die beiden Teams jedoch auf Temperaturen und wurden doch mutiger, die erste richtig gute Gelegenheit gehörte den Gästen aus St. Florian – Matthias Winzig knallte das Spielgerät jedoch aus kürzester Distanz an den Querbalken. Im Gegenzug machten es die Hausherrren auf der anderen Seite des Feldes deutlich besser: Nach einer Hereingabe stand Jakub Rottner goldrichtig und nickte die Kugel in die Maschen (37.). Der Treffer fiel zum idealen Zeitpunkt, am Stand änderte sich bis zum Pausenpfiff nichts mehr.

Osvald rettet Florianern einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel hätte es direkt erneut im Gehäuse der Gäste geklingelt, diesmal hatte die Wolm-Elf aber Glück, dass der Treffer aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde. Die Hausherren waren generell in der ersten Phase der zweiten Hälfte das aktivere, zielstrebigere Team und drückten auf das 2:0. Mit fortschreitender Spieldauer kristallisierte sich jedoch immer mehr eine ausgeglichenere Partie heraus, die mit der Zeit immer mehr in Richtung der Gäste kippte. Die Sängerknaben hatten bereits durch einige gute Vorstöße Selbstvertrauen getankt, bis man sich in Minute 75 belohnte: Nach einem Eckball stand Oskar Osvald goldrichtig am zweiten Pfosten und drückte das Spielgerät über die Linie. Beide Teams zeigten sich in der Schlussphase auch nicht bemüht genug, um an diesem Stand nochmal zu rütteln.

Der nächste Gegner des SK ADmira, welcher in zwei Wochen, am 16.09.2023, empfangen wird, ist die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk. St. Florian/Niedern. erwartet am Samstag die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn.

Stimme zum Spiel

Michael Wolm (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Das war zum Start sicher nicht die einfachste Auslosung, das wollen wir aber nicht als Ausrede nutzen. Wir konnten in den ersten drei Runden gut mitspielen, sind vom Ergebnis her aber voll bestraft worden. Jetzt gegen einen direkten Konkurrenten einen Punkt zu holen ist besser als zu verlieren und das stimmt uns auch positiv. Wir sind unserer Situation voll bewusst."

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 1:1 (1:0)

75 Oskar Osvald 1:1

37 Jakub Rottner 1:0

