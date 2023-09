USV St. Ulrich erkämpft sich Sieg gegen Katsdorf trotz Unterzahl

Details Sonntag, 03. September 2023 15:49

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich die SPG Katsdorf und der USV St. Ulrich im Rahmen der 5. Runde der Landesliga Ost in der LETTNER FIEDLER Arena in Katsdorf vor einer Kulisse von rund 200 Zusehern. Für die Hausherren aus Katsdorf verlief der Saisonstart nicht wirklich nach Plan, da man im Vorfeld der Partie noch ohne Punktgewinn in der aktuellen Saison auf dem letzten Tabellenplatz rangierte. Die Gäste aus St.Ulrich konnten hingegen einen soliden Start in die neue Saison hinlegen, bei dem bislang vor allem die Defensive brillierte.

Umkämpfte Anfangsphase in Katsdorf

Die Tabellenplatzierung brachte die Gäste aus Steyr-Land zwar in die vermeintliche Favoritenrolle, doch die Schützlinge von Trainer Andreas Milot fanden schwer in die Partie gegen umtriebige Gastgeber. Die Katsdorfer standen in der Defensive sehr gut, weshalb die Gäste aus dem Spiel heraus kaum Akzente nach vorne setzen konnten. Einzig durch Standards konnten sich die Gäste dem gegnerischen Tor nähern, doch diese sollten sich im Laufe des Spiels belohnt machen. In der 26. Minute gelang denen Gästen dann der erste Treffer nach einem Eckball. Christoph Kugfarth setzte sich erfolgreich von seinem Gegenspieler ab und konnte das runde Leder per Kopf in die Maschen nicken zur 1:0 Führung aus Sicht der Gäste. Diese brachte jedoch keine Ruhe ins Spiel der St.Ulricher, sondern mehr Angriffe der Gastgeber aus Katsdorf. Diese stellten den St.Ulricher Keeper Lukas Steindl immer wieder vor Herausforderungen, doch Steindl konnte bis zur Halbzeit alle Chancen erfolgreich vereiteln.

Platzverweis und Defensivschlacht im zweiten Durchgang

Die Gäste konnten mit der Führung im Rücken auch in der zweiten Hälfte nicht ausreichend Kontrolle im Spiel erlangen, was auch an den Katsdorfern lag, die Mentalität zeigten und den ersten Punktgewinn der Saison erzwingen wollten. Dieser wurde insbesondere nach dem Auschluss von Christoph Kugfarth in der 62. Minute wahrscheinlicher. Der Torschütze musste das Spielfeld nach seiner zweiten Verwarnung verlassen, weshalb seine Mannschaftskollegen für die restliche halbe Stunde in Unterzahl spielen mussten. Katsdorf wurde danach zwar stets offensiver und man hat vieles versucht, doch die Gäste standen defensiv zu stabil, weshalb das Spiel mit einem 1:0 Auswärtssieg für St.Ulrich endete.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Der heutige Sieg war eine hart erarbeiteter Sieg gegen einen starken Gegner, aber spielerisch konnten wir heute leider nicht glänzen."

Spieler des Spiels: Lukas Steindl (Torwart, St.Ulrich)

