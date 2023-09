ASKÖ Donau Linz katapultiert sich vorzeitig auf die Tabellenspitze – SPG Katsdorf weiterhin ohne Punkt

Details Samstag, 09. September 2023 11:53

Die ASKÖ Donau Linz ist in der heurigen Spielzeit wieder richtig gut in Schuss: Man verlor zwar deutlich gegen Mitfavoriten Oedt, konnte in den übrigen bisherigen Saisonspielen aber großteils richtig gut performen, Stärken ausspielen und lacht nun zumindest temporär vor den Samstagsspielen mit 13 Punkten auf dem Konto von der Tabellenspitze. Drei davon holte man sich im gestrigen Heimspiel gegen die SPG Katsdorf, die als Aufsteiger noch jungfräulich den letzten Platz bekleidet.

Vidovic-Treffer fungiert als Dosenöffner für starke Linzer

Von Beginn an gelang es den Mannen von Adnan Kaltak, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Man schnürte die Katsdorfer über weite Strecken in ihrer Hälfte ein und ließ die Kugel gut laufen, woraus auch die eine oder andere Chance entsprang. Gleich zu Beginn prüfte so Fabian Unterrainer Katsdorf-Keeper Dominik Eder bei einem Eckball, letzterer konnte sich auszeichnen. Nach einigen guten Vorstößen fiel in Minute 28 dann doch die Führung für die Kleinmünchner: Edvin Orascanin und Edwin Skrgic im Zusammenspiel, zweiterer brachte die Kugel zur Mitte, wo Matej Vidovic freistehend einköpfen konnte. In der Phase vor der Pause kam die Donau dann noch besser in die Partie, hatte das Spiel fest in der Hand, konnte sich aber nicht belohnen. Auch die Katsdorfer hatten in den ersten 45 Minuten einige Akzente nach vorne setzen können, die Abschlüsse, großteils aus der zweiten Reihe, landeten aber dann doch oft deutlich über dem Gehäuse.

Katsdorf plötzlich wieder im Spiel

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Kaltak-Truppe ihre Führung ausbauen konnte (50.):

Tor, Toor, Tooor für ASKÖ Donau Linz zum 2:0 Chip von Palzer auf Idrizaj, dieser verlängert per Kopf, Niederhuber mit einer starken Annahme und einem noch besseren Abschluss. PetarMarinkovic, Ticker-Reporter

Mit Treffer Nummer zwei trat die Donau dann noch befreiter auf und tat sich noch leichter, Chancen herauszuspielen. Lediglich die Chancenverwertung machte den Hausherren zu schaffen, hielt man doch einen deutlich schwächeren Gegner dadurch am Leben – Skrgic, Niederhuber und der eingewechselte Lukas Kragl ließen unter anderem in dieser Phase "Sitzer" ungenützt. Die Grammer-Truppe wusste dies auch eiskalt zu bestrafen, in Minute 70 verkürzte Daniel Brandstetter nach einem starken Solo von Tarik Secic samt Vorarbeit auf 1:2. So lag wieder Spannung in der Luft, bis knapp zehn Minuten vor Schluss nach einer Kombination zwischen Palzer und Skrgic der eingewechselte Argjend Hyseni freigespielt werden konnte, dessen Abschluss folglich auch im Netz zappelte (80.). Am Ende siegte die ASKÖ Donau Linz verdient mit 3:1 gegen noch punktlose Katsdorfer.

Während Donau Linz am nächsten Samstag (17:30 Uhr) beim SK St. Magdalena gastiert, duelliert sich SPG Katsdorf am gleichen Tag mit der Union Print&Wear Putzleinsdorf.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Wir hatten ein paar Aktionen um das Ergebnis höher zu gestalten, das ist der einzige Kritikpunkt von meiner Seite. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Leistung."

Die Besten:

ASKÖ Donau Linz: Aid Vojic (IV), Fabian Palzer (ZDM), Edwin Skrgic (ST)

SPG Katsdorf: Dominik Eder (TW)

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – SPG Katsdorf, 3:1 (1:0)

80 Argjend Hyseni 3:1

70 Daniel Brandstetter 2:1

50 Patrick Niederhuber 2:0

28 Matej Vidovic 1:0

