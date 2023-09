UFC Rohrbach/Berg setzt Erfolgsserie fort und klettert auf den zweiten Platz

Details Samstag, 09. September 2023 12:00

Am Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASKÖ Steinbach Schwertberg und dem UFC PIENO Rohrbach-Berg im Rahmen der 6. Runde der Landesliga Ost. Beide Mannschaften konnten einen sehr guten Saisonstart hinlegen und die Teams befanden sich im Vorfeld der Partie in der oberen Tabellenhälfte. Die Minimalisten aus Schwertberg standen vor dem Heimspiel mit zehn Zählern aus fünf Spielen da, während die Gäste aus Rohrbach mit neun Punkten aus vier Spielen erst eine Niederlage in der aktuellen Saison hinnehmen mussten.

Rohrbach mit viel Ballbesitz aber ohne zwingenden Chancen

Die Gäste aus Rohrbach konnten sich zuletzt gegen die ASKÖ Oedt 1b durchsetzen und der Mannschaft des ehemaligen Bundesligatrainers Robert Ibertsberger die erste Niederlage der Saison bescheren. Somit konnten die Schützlinge von Trainer Christian Eisschiel durchaus mit einer breiten Brust anreisen, was sich auch im Laufe der ersten Hälfte auf dem Spielfeld zeigte. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase wurden die Rohrbacher immer dominanter und man hatte klare Vorteile im Ballbesitz gegen tief stehende Hausherren aus Schwertberg. Dennoch gelang es denen Gästen kaum, den Abwehrriegel der Hausherren zu durchdringen, weshalb man kaum zu zwingenden Torchancen kam. Die Schwertberger konnten hingegen immer wieder Nadelsticher per Konter setzen und man hatte aussichtsreiche Chancen auf den Führungstreffer, doch es blieb letztendlich beim Spielstand von 0:0 zur Halbzeitpause.

Yilmaz mit dem Goldtreffer in umkämpfter zweiten Halbzeit

Das Spiel war in beiden Spielhälften sehr intensiv und auf sehr hohem Niveau. Zudem standen beide Teams in der Defensive sehr kompakt, weshalb lange unklar war, ob das Spiel einen Sieger finden würde. Die Gäste aus Rohrbach traten im zweiten Durchgang zwar nicht mehr so dominant im Ballbesitz auf wie in der ersten Hälfte, doch man konnte sich im Laufe der Spielzeit ein Chancenplus herausarbeiten. Eine dieser Chancen war ein Konter in der 76. Spielminute, bei dem der umtriebige Yigit Sükrü Yilmaz in Szene gesetzt wurde. Der Rohrbacher Routinier blieb eiskalt und vollendete den Konter mit dem Treffer zum 1:0 für die Gäste. Das Spiel blieb auch in der Schlussphase weiterhin intensiv und umkämpft, doch es kam zu keinen Toren mehr. Somit endete das Spiel mit einem 1:0 Sieg für die Rohrbacher.

Christian Eisschiel, Trainer UFC Rohrbach/Berg:

"Unser Matchplan mit einem ballbesitzorientiertem Spiel ist uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut aufgegangen und wenn man das ganze Spiel in Summe betrachtet, gehen wir als verdienter Sieger vom Platz."

Die Besten: Yigit Sükrü Yilmaz, Markus Gahleitner (beide Rohrbach)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.