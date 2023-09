Nach Derbyniederlage: Viktoria Marchtrenk fährt wichtigen Sieg gegen Neuzeug ein

Details Sonntag, 10. September 2023 13:16

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Duell zwischen dem ASKÖ Mauky's Verfließung Viktoria Marchtrenk und dem ATSV Neuzeug im Rahmen der 6. Runde der Landesliga Ost in der Marchtrenker ASKÖ Breitenfellner Personal Arena vor einer Kulisse von rund 150 Zuseher:innen. Für die Gastgeber aus Marchtrenk war die gestrige Partie eine Chance, um die bittere 2:3 Pleite aus dem Derby gegen den SC Marchtrenk vom vergangenen Wochenende wieder gutzumachen. Die Gäste aus Neuzeug waren jedoch kein Gegner zum unterschätzen, nachdem man zuletzt ein spielfreies Wochenende hatte und somit ohne müden Knochen in die Partie gehen konnte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Beide Mannschaften brauchten ein wenig Zeit, um in die Partie hineinzufinden. Die Anfangsphase war ein vorsichtiges Herantasten beider Seiten, bei dem keines der beiden Teams voll ins Risiko gehen wollte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurden die Chancen peu à peu mehr, doch keine Mannschaft konnte sich wirklich hochkarätige Chancen in der Offensive erarbeiten in einer sehr intensiven Partie auf Augenhöhe. Beide Mannschaften traten sehr engagiert auf, doch die Offensivaktionen scheiterten meistens am letzten Pass oder an der gegnerischen Defensive, nachdem beide Teams sehr kompakt auftraten. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte schickte Schiedsrichter Asim Basic die beiden Teams mit dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Platzverweis bricht Neuzeug das Genick

In der zweiten Hälfte kamen dann die Gastgeber aus Marchtrenk besser ins Spiel und man spielte zielstrebiger nach vorne als in der ersten Halbzeit. Man war durchaus präsent im gegnerischen Strafraum und mit jener Präsenz konnte man sich einerseits Chancen erarbeiten, aber auch einen Strafstoß in der 55. Spielminute. Anes Sabic übernahm die Verantwortung vom Punkt und verwandelte den Elfmeter gekonnt zur ersehnten 1:0 Führung für die Hausherren aus Marchtrenk. Die Neuzeuger wurden daraufhin aktiver im Spiel gegen Gastgeber, die trotz des Führungstreffers etwas verunsichert wirkten. Die Gäste aus Neuzeug verringerten in einer guten Druckphase dann jedoch selbst die Chancen auf das Comeback. Fabian Bichler wurde nach der zweiten Verwarnung in der 72. Spielminute des Feldes verwiesen, weshalb die Gäste aus Neuzeug in der Endphase mit zehn Männern antreten mussten. Die Gastgeber aus Marchtrenk konnten die Partie in Überzahl schlussendlich souverän zu Ende spielen, womit das Spiel mit einem knappen 1:0 Sieg für Marchtrenk endete.

