Starke SPG St. Florian/Niederneukirchen muss sich mit einem Punkt zufrieden geben

Details Sonntag, 10. September 2023 19:51

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die DSG Union Naarn bei der SPG St. Florian/Niederneukirchen. Die Sängerknaben waren nach zwei Unentschieden en suite drauf und dran sich zu belohnen, zeigten sich als spielstärkeres Team, hatten aber das Spielglück nicht auf ihrer Seite. Letztlich sprang mit Müh und Not dank einem späten Elfmetertreffers noch ein Punkt heraus, hält die Wolm-Truppe nach Spieltag sechs bei drei Punkten.

Plutenko bringt Naarn vom Punkt in Führung

Den Florianern gelang es von Beginn an, dem Spiel ihren Stempel aufzusetzen, auch wenn man in Minute zehn einen herben Rückschlag zu verdauen hatte. Nach einem Foul im Strafraum der Hausherren zeigte Schiedsrichter Peter Oberlaber auf den Punkt, Valentyn Plutenko verwertete den fällgen Strafstoß souverän zur Naarner Führung. Folglich verbuchten die Gäste auch eine weitere Chance auf das 2:0, scheiterten aber an der Stange. Indes war eine enorm engagierte Wolm-Truppe drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, hatten auch etliche gute Gelegenheiten, scheiterten aber immer wieder am letzten Pass oder an einem an diesem Tag herausragenden Naarn-Keeper Michael Froschauer.

Mitterndorfer rettet St. Florian einen Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel zog sich die Dominanz der Gastgeber nahtlos fort, zum Leidwesen der anwesenden Fans brachte man aber immer wieder die Kugel nicht ins Tor. Doch auch die Gäste wusste immer wieder gefährliche Nadelstiche zu setzen, scheiterte etwa Michael Höbarth in Minute 64 aus aussichtsreicher Position. Spät, genauer gesagt erst in Minute 81, gelang einer nie aufgebenden Heimtruppe dann doch der Ausgleich. Auch diesmal war es Foulelfmeter, Sandro Langwieser war gefoult worden. Thomas Mitterndorfer trat an und bugsierte das Leder vom Kreidepunkt in die Maschen. Zwei Minuten später flog Naarns Simon Pumberger wegen wiederholtem Foulspiel per Ampelkarte vom Platz, am Spielstand änderte sich letztlich aber nichts mehr.

St. Florian/Niedern. ist am Samstag (16:00 Uhr) beim SV HAKA Traun zu Gast. In zwei Wochen trifft die DSG Union Naarn auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 22.09.2023 bei der ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk antritt.

Stimme zum Spiel

Michael Windischhofer (Trainer DSG Union Naarn):

„Grundsätzlich war das ein glücklicher Punkt für uns. Man muss fairerweise sagen, dass wir uns nicht beschweren hätten können, wenn St. Florian als Sieger vom Platz gegangen wäre."

Der Beste: Michael Froschauer (TW)

Landesliga Ost: SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 1:1 (0:1)

81 Thomas Franz Mitterndorfer 1:1

10 Valentyn Plutenko 0:1

