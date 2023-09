Siegtreffer in Minute 95: Superjoker Hofmann beschert SC Marchtrenk Last-Minute-Triumph!

Details Samstag, 16. September 2023 21:50

Am heutigen Samstagnachmittag gastierte die ASKÖ Schwertberg beim SC Marchtrenk. Die Ausgangslage versprach ein spannendes Fußballspiel, welches die Zuseher auch zu sehen bekamen. Beide Teams hatten in der Woche zuvor verloren – Marchtrenk im Topspiel bei der ASKÖ Oedt 1b, Schwertberg hauchzart vor heimischer Kulisse gegen die UFC Rohrbach-Berg. Nun setzte es eine weitere knappe Pleite für die Gruber-Truppe, verlor man die Partie in buchstäblich letzter Minute.

Gäste spulen starke Anfangsphase ab

Es war von Beginn an eine umkämpfte Partie, wobei die Schwertberger einen etwas besseren Start erwischten. In Minute zwölf hatte man so die erste große Chance auf die Führung, ließ diese aber ungenützt verstreichen. Folglich wurde der SC wieder stärker, entwickelte sich eine recht ausgeglichene, intensive Partie mit wenigen Offensivaktionen. Ein herber Rückschlag dann in Minute 33: Schwertberg-Keeper Philipp Geirhofer verletzte sich bei einer Glanzparade und musste vorzeitig vom Feld. Auch in der Folgephase neutralisierte man sich zunehmend im Mittelfeld, beiden Teams fehlte die nötige Präzision im vorderen Drittel, sodass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging.

Hofmann rettet den SC Marchtrenk

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nur wenig an der Spielcharakteristik. Es war nach wie vor eine flotte, ausgeglichene Partie, in der beide Teams um jeden Zentimeter kämpften. So waren Torchancen weiterhin zum Leidwesen der Zuschauer Mangelware, fand aber zumindest in punkto Intensität auch mit fortschreitender Spieldauer seine Höhepunkte. Am Ende, als jeder schon mit einem torlosen Remis rechnete, fand die Kugel dann doch den Weg in die Maschen: Nach einer Standardsituation war Florian Hofmann zur Stelle und markierte den vielumjubelten Siegtreffer (95.). Dank dieses Treffers blieben die Punkte in Marchtrenk.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist der SC Marchtrenk zum USV St. Ulrich, tags zuvor begrüßt die ASKÖ Steinbach Schwertberg den ATSV Neuzeug vor heimischer Kulisse.

Stimme zum Spiel

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk):

„Wir haben uns über weite Strecken gut neutralisiert, ich hatte am Ende Glück, dass wir eine so starke Bank haben. In letzter Sekunde konnten wir dann den Siegtreffer erzielen, das war ein bisschen glücklich, aber verdient aufgrund der zweiten Hälfte. Spielerisch war es ein ausgeglichenes Spiel."

Der Beste: Florian Hofmann (ST)

Landesliga Ost: SC Ebner-Trans Marchtrenk – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 1:0 (0:0)

95 Florian Hofmann 1:0

