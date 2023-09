Erstes Lebenszeichen – Abgebrühte SPG Katsdorf fährt ersten Saisonsieg in Putzleinsdorf ein!

Details Sonntag, 17. September 2023 01:37

Die SPG Katsdorf hat am gestrigen Samstagabend zum ersten Mal punkten können. Die Mannen von Richard Grammer fanden zum Saisonstart trotz beherzter Leistungen bei schwieriger Auslosung nicht recht gut aus den Startlöchern, schafften aber nun endlich den ersten kleinen Schritt auf dem steinigen Weg in Richtung Klassenerhalt. Man war zu Gast bei der Union Putzleinsdorf, deren Niederlagenserie nun auch bereits fünf Spiele umfasst.

Hodzic-Doppelpack bringt Katsdorf auf die Siegerstraße

Von Beginn an strotzten beide Teams vor Tatendrang und während Putzleinsdorf in den ersten Minuten schon gute Gelegenheiten vorfand, war es in Minute zehn dann doch die Gastmannschaft, die jubeln durfte. Nach einem Doppelpass und darauffolgenden Stanglpass drückte Harun Hodzic die Kugel über die Linie. Auch nach diesem Nackenschlag agierte das Heimteam als spielführende Mannschaft, konnte aus der optischen Überlegenheit aber kein Kapital schlagen. Indes präsentierte sich die Hintermannschaft relativ unsouverän, wodurch man sich einen weiteren Gegentreffer fing. Wieder kombinierte man sich zielstrebig zur Grundlinie und fand wieder Hodzic, der einmal mehr goldrichtig stand und aus kurzer Distanz auf 2:0 stellte (33.). Folglich hatte noch Putzleinsdorfs Paul Dorfer den Anschlusstreffer auf dem Fuß, setzte seinen Abschluss aber knapp über das Tor.

Katsdorfer Abwehrriegel hält Stand

Nachdem man in der ersten Hälfte doch auch offensiv einige Akzente setzen konnte, zog sich die Grammer-Truppe in Durchgang zwei etwas mehr zurück und versuchte über Umschaltmomente vor das Heiligtum der Hausherren zu gelangen. Die Union hatte in dieser Phase zwar noch immer mehr vom Spiel, zeigte sich im vorderen Drittel aber entweder zu unkreativ, oder misste die nötige Präzision im Passspiel, um etwaige Anschlussaktionen ordentlich fertigzuspielen. Dies gelang den Gästen etwas besser, nur fehlte den Katsdorfern das nötige Quäntchen Glück im Abschluss, sodass ein kämpferisch-intensiver zweiter Durchgang torlos endete.

Nächster Prüfstein für die Union Print&Wear Putzleinsdorf ist am Freitag, den 22.09.2023 (19:30 Uhr) auf gegnerischer Anlage die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen. Einen Tag später (16:00 Uhr) misst sich die SPG Katsdorf mit dem SK St. Magdalena.

Stimme zum Spiel

Richard Grammer (Trainer SPG Katsdorf):

„Für uns ist es wichtig, dass wir jetzt wissen, dass wir in dieser Liga auch punkten können. Das ist nach fünf Niederlagen sehr wichtig für das Selbstvertrauen. Jedes Spiel wird ein hartes Spiel für uns. Wir hatten aber auch eine unvorteilhafte Auslosung, wir hatten sehr starke Teams. Die folgenden Gegner müssen wir aber auch erstmal schlagen, die Mannschaft ist aber intakt und das stimmt mich zuversichtlich. Wir hatten trotz den fünf Niederlagen nie ein Tief, der Sieg hilft uns für die nächsten Runden auch weiter."

Die Besten: Lukas Preining, Daniel Brandstetter

Landesliga Ost: Union Print&Wear Putzleinsdorf – SPG Katsdorf, 0:2 (0:2)

33 Harun Hodzic 0:2

10 Harun Hodzic 0:1

