SV Gmundner Milch kehrt als überlegener Meister in die OÖ-Liga zurück – Präsident Gerhard Riedl im Interview

Es ist ein atemberaubender Mix aus einer hohen fußballerischen Qualität, brutaler Konstanz und scheinbar unstillbarem Hunger, welcher den SV Gmundner Milch in dieser Saison der Landesliga West auszeichnet. Am vergangenen Wochenende fixierte man durch den mitreißenden 6:0-Heimerfolg gegen die Truppe aus Sattledt den vorzeitigen Titelgewinn und den damit zusammenhängenden Aufstieg in die LT1 OÖ-Liga – sechs Runden vor Saisonende mit einer beneidenswerten Zwischenbilanz von 20 Siegen in 22 Spielen. Es ist also die Rückkehr in jene Liga, aus der man 2019 abgestiegen war. Ligaportal.at sprach mit Gmundens Präsident Gerhard Riedl.

Gmunden-Präsident Gerhard Riedl

Ligaportal: Ist das die beste Gmunden-Mannschaft, die Sie in Ihrer Amtszeit als Präsident erlebt haben?

Riedl: „Das ist richtig. Es ist auf alle Fälle die kompakteste Mannschaft. Wir sind als Kollektiv extrem stark. Das geht über die Truppe hinaus bis zur sportlichen Leitung und zum Trainerteam. Auf dem Platz sind wir auf jeder Position mindestens ebenbürtig oder besser besetzt als die Konkurrenz. Das sorgt dafür, dass wir unter dem Strich vorne sind.“

Ligaportal: Wie beurteilen Sie die Arbeit von Trainer Christoph Brummayer?

Riedl: „Er leistet eine unglaubliche Arbeit. Wir teilen die Kompetenzen des Trainers in fachliche und menschliche auf. Fachlich ist Christoph enorm stark. Menschlich ist er überragend. Er kann unglaublich gut mit den Spielern umgehen. Zudem ist er sehr zugänglich – nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Leute rundherum. Das ist eine große Stärke.“

Ligaportal: Wie sieht die Personalplanung für die kommende Saison aus? Bleibt der Kader in der OÖ-Liga gleich?

Riedl: „Wir haben jetzt einmal abgewartet, bis der Titel gesichert ist. Jetzt beginnen die Gespräche. Wir wollen den überwiegenden Teil der Mannschaft behalten und uns punktuell mit zwei bis drei Spielern verstärken. Es soll nicht allzu viele Umstellungen geben. Fixe Zu- oder Abgänge gibt es noch nicht.“

Ligaportal: Welches Profil sollen die potentiellen Neuzugänge haben?

Riedl: „Ein neuer Spieler sollte eine kurze Eingewöhnungszeit haben. Das heißt, er sollte aus der OÖ-Liga oder aus der Regionalliga kommen und sich dort schon bewährt haben.“

Ligaportal: Könnt ihr auch in der OÖ-Liga vorne mitspielen? Wie lautet das Ziel für die kommende Saison?

Riedl: „Wir gehen ohne Druck in die Spielzeit. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und uns in der OÖ-Liga festigen.“

Ligaportal: Welche Gedanken kommen beim Stichwort OÖ-Liga zuerst?

Riedl: „Wir sind endlich zurück in der höchsten Spielklasse Oberösterreichs. Es war unser Ziel nach dem Abstieg, dass wir das in den nächsten fünf Jahren erreichen. Corona hat uns zwei Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt.“

Ligaportal: Sie haben mit RIESPO eine globale Fußballdatenbank entwickelt. Jene Software macht professionelles Teammanagement und einfachen Fußballtransfer mittels direkter Kontaktaufnahme und ohne Vermittlungsprovision möglich. Wie läuft dieses Projekt?

Riedl: „Wir haben eine Strukturänderung vorgenommen. Wir sind mit RIESPO in einem Nachwuchsprojekt im asiatischen Raum unterwegs. Die Wahl ist auf den asiatischen Markt gefallen, weil er schlichtweg der größte Markt ist. Dort wird die Software überwiegend für Scouting genutzt. Die Nachfrage ist groß. Wir sind zufrieden mit der Entwicklung: Der Marktauftritt ist sehr gut, RIESPO wird gut angenommen und die Software funktioniert einwandfrei.“

