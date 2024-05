„Wir wollen, trotz dezimierten Kaders schauen, dass wir unter den ersten drei bleiben“ – Die Stimmen zum 3:0 Erfolg von Andorf/Sigharting gegen Sattledt

Details Sonntag, 12. Mai 2024 14:10

Die SPG FC Illumina Andorf/Sigharting wurde ihrer Favoritenrolle gegen den ATSV Bamminger Sattledt gerecht und gewann am 26. Spieltag der Landesliga West zu Hause mit 3:0. Andorf/Sigharting konnte die letzten drei Spiele allesamt für sich entscheiden und bleibt somit im Rennen um die Vizemeisterschaft. Die Gäste, die mittlerweile seit fünf Spielen auf einen Sieg warten und fünf Punkte vom rettenden Ufer entfernt sind, kassierten in der 53. und 55. Minute den Doppelschlag und konnten danach nichts mehr entgegenwirken (Spielbericht). Ligaportal mit den Stimmen zum Spiel …

Bernhard Straif, Trainer Andorf/Sigharting:

Ligaportal: Wie lautet das Fazit zum gestrigen Spiel?

Straif: „Es war ein verdienter Sieg, wir haben von Anfang an gute Chancen gehabt mit viel Ballbesitz in deren Hälfte. In der ersten Halbzeit war es von uns noch zu wenig druckvoll gegen einen so tief stehenden Gegner aber in der zweiten Halbzeit war es durch den schnellen Doppelschlag eigentlich schon früh entschieden.“

Die Besten Andorf/Sigharting: Doppelpacker Ivan Grabovac

Ligaportal: Wie sind die Aussichten im nächsten Spiel, im Derby gegen Schärding?

Straif: „Schärding ist immer einer der Höhepunkt im Spieljahr, heuer geht es um nicht mehr viel, weder Aufstieg noch Abstieg. Aber es ist ein Bezirksderby, das ist immer eine rassige Partie vor vielen Leuten, da will jeder gewinnen. Auf das freuen wir uns.“

Ligaportal: Was kann man die letzten Saisonspiele noch erwarten, ist das Ziel die Vizemeisterschaft?

Straif: „Die letzten Spiele sind für uns Klasse, wir haben zwei Derbys gegen Schärding und Esternberg und das Spiel gegen den Meister. Also drei super Spiele, zwei davon zu Hause. Wir wollen, trotz dezimierten Kaders schauen, dass wir unter den ersten drei bleiben.“

Mario Grillmair, Trainer von ATSV Bamminger Sattledt, zum Saisonendspurt:

„Wir müssen schauen, dass wir gegen Munderfing und Esternberg, wobei Esternberg einfach eine super Rücksaison spielt, Punkte einfahren. Trotz schwieriger, fast aussichtsloser Situation werden wir schauen, dass wir den Relegationsplatz irgendwie wegbekommen beziehungsweise zumindest schauen, dass wir St. Marienkirchen auf Abstand halten. Bei uns ist die Intention natürlich, dass wir im nächsten Spiel gegen Esternberg drei Punkte holen. Dann noch das Spiel gegen Munderfing, welches, je nachdem, was Munderfing noch für Ergebnisse holt, ein direktes Duell werden wird. Ein Sieg gegen Schärding wäre natürlich sehr gut gewesen, dann wären wir auf zwei Punkte an Munderfing dran. Bei uns ist sicher die Offensive ein Defizit, da müssen wir im Sommer schauen, dass wir vorne noch einen Stürmer dazubekommen, da haben wir Luft nach oben. Jetzt sind es noch intensive fünf Wochen mit wichtigen Spielen, im Sommer wird man dann sowohl in der Offensive als auch in der Defensive bei Neuverpflichtungen dahinter sein.“

