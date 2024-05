SV Gmunden: "Wollen die ungeschlagene Rückrunde zu Ende spielen und nächstes Jahr in der OÖ-Liga etablieren"

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 11:20

Am gestrigen Mittwochabend kam es zum Spitzenspiel der 29. Runde der Landesliga West zwischen dem FC Illumina Andorf und dem SV Gmundner Milch, in dem die Hausherren aus Andorf denen Gästen aus Gmunden ordentlich Paroli geboten haben und ihnen beinahe die zweite Saisonniederlage hinzugefügt hätten. Ligaportal sprach nachdem Spiel mit dem Gmundner Cheftrainer Christoph Brunnmayr über die gestrige Partie, die sensationelle Saison und die Pläne für die kommende Saison, in der man in der LT1 OÖ-Liga antreten wird.

Ligaportal: Wie lief die Partie in Andorf gestern und wie haben es die Andorfer geschafft, dass sie euch so sehr gefordert haben?

Christoph Brunnmayr: Ja die Andorfer haben uns in der ersten Halbzeit richtig angepresst, haben richtig offensiv gespielt und sie haben unsere Müdigkeit, die wir nach dieser langen Saison mittlerweile auch schon haben, richtig ausgenutzt. Andorf ist ja auch eine richtig gute Mannschaft, mit einer sehr hohen Qualität im Team und auswärts in Andorf ist es auch alles andere als leicht. Sie haben es einfach sehr gut gemacht von der ersten Minute an.

Ligaportal: Nun steht euch nur mehr das letzte Heimspiel gegen Bad Wimbsach bevor. Was dürfen die Fans zum letzten Heimspiel erwarten und gibt es dann danach die offizielle Meisterfeier?

Christoph Brunnmayr: Ja, natürlich ist eine Meisterfeier gegen Bad Wimsbach geplant. Auch wenn wir gegen Andorf Unentschieden gespielt haben, sind wir nach wie vor ungeschlagen in der Rückrunde und das wollen wir auch beibehalten, auch wenn Bad Wimsbach natürlich ein sehr guter Gegner ist. Es ist jedenfalls gut für uns, dass wir jetzt noch einmal ein bisschen länger Pause haben und uns in der nächsten Woche dann nochmals ordentlich auf die letzte Partie vorbereiten.

Ligaportal: Wie sieht es mit den Planungen für die neue Saison aus, gibt es bereits die ersten Zu- und Abgänge zu vermelden?

Christoph Brunnmayr: Ja wir haben eigentlich schon vier Abgänge sicher. Dominik und Tobias Raab wechseln nach Bad Wimsbach, unser Kapitän Dragan Calic wird eine Weltreise machen, Florian Spitzer geht nach Andorf und Oliver Sieberer geht nach Schwanenstadt. Wir haben mit Bernhard Schörkhuber aus Marchtrenk auch schon den ersten Neuzugang verpflichtet. Zudem werden wir demnächst zwei weitere Neuzugänge an Bord ziehen, deren Namen ich allerdings noch nicht preisgeben kann, weil die Verträge noch nicht unterschrieben sind. Insgesamt werden wir ca. 5-6 Zugänge holen und 7-8 Abgänge haben und den Kader auch mit Eigenbauspielern erweitern.

Ligaportal: Ihr seid momentan ja der Krösus der Liga und es wird gemunkelt, dass es noch nie einen Meister mit so vielen Punkte gegeben hat. Wie sehen euere Ziele für die OÖ-Liga aus für die kommende Saison?

Christoph Brunnmayr: Wir haben nun 74 Punkte mit einem weiteren Spiel und der Rekord war anscheinend bei 71 Punkten. Ich glaube nicht, dass wir das 1:1 in die OÖ-Liga ummünzen können. Auch wenn Oedt nicht mehr in der Liga sein wird, gibt es mit Dietach, Bad Schallerbach und einige andere Mannschaften mit einer starken Qualität. Unser Ziel ist es, dass wir uns im ersten Jahr in der Liga etablieren und dass es nächstes Jahr auch ausgeglichener werden wird, da es mehrere ambitionierte Mannschaften gibt.

