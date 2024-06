Direkte Rettung verpasst: Sattledt verliert in Gschwandt und muss in die Relegation

Details Sonntag, 09. Juni 2024 10:11

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 30. Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Unis Gschwandt und dem ATSV Bamminger Sattledt vor einer Kulisse von rund 450 Zuseher:innen am Sportplatz in Gschwandt. Für die Gäste aus Sattledt war es ein sehr wichtiges Spiel, da man sich mit einem Sieg in Gschwandt den direkten Klassenerhalt sichern hätte können, bei einem Punktverlust müsste man in der Relegation antreten.

Sattledt kann sich für starke Anfangsphase nicht belohnen

Für die Sattledter ging es somit um alles oder nichts. Gschwandt hingegen konnte ohne Druck aufspielen, da man in der Tabelle nur mehr einen Platz zurückrutschen hätte können. Dementsprechend waren die Gäste aus Sattledt in der Anfangsphase des Spiels die aktivere Mannschaft, die noch einmal alles geben wollte, um der Relegation zu entgehen. Die ersten Chancen konnten ebenso die Sattledter verbuchen, die jedoch am Keeper der Hausherren scheiterten und sich für die starke Anfangsphase nicht belohnen konnten. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurden dann jedoch die Gastgeber aus Gschwandt langsam besser und man legte jene Effizienz an den Tag, die die Gäste zunächst noch vermissen ließen. Miroslav Antonov wurde in der 27. Minute mit einer Flanke von Tarik Ramakic bedient und erzielte danach den Treffer zur 1:0 Führung für die Gastgeber. Zwölf Minuten später war Antonov erneut aktiv in der Offensive, allerdings als Vorbereiter für Kevin Schneider, der die Führung für Gschwandt auf 2:0 erhöhte.

Antonov-Doppelpack besiegelt Heimsieg für Gschwandt

In der zweiten Hälfte kamen dann die Gäste aus Sattledt nochmals mit voller Energie aus der Kabine, da man das Spiel natürlich nochmals drehen wollte. Die Anfangsoffensive der Gäste sollte sich auch schon bald bezahlt machen. Semih Gölemez bewies in der 51. Minute seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und erzielte den Anschlusstreffer für die Sattledter zum 1:2. Im weiteren Verlauf versuchte Sattledt natürlich alles, um das Spiel noch zu drehen, doch es kam schlussendlich anders. Miroslav Antonov schnürte in der 74. Minute seinen Doppelpack, nachdem er zuvor vom Joker Raphael Wiesbauer in Szene gesetzt wurde, womit Gschwandt nun 3:1 in Front lag. Danach gab es noch Chancen auf beiden Seiten, allerdings blieb es beim 3:1 Heimsieg für die Gschwandter, die Sattledt somit in die Relegation schickten.

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Union Gschwandt:

"Unter dem Strich war das heute nochmals ein verdienter Sieg und ein schöner Saisonabschluss für uns."

Spieler des Spiels: Miroslav Antonov

