Trainerwechsel in Sattledt: Andreas Pröller tritt als Grillmair-Nachfolger an

Details Donnerstag, 27. Juni 2024 21:43

Die vergangene Saison war eine durchaus aufregende für den ATSV Bamminger Sattledt, nachdem man den Klassenerhalt durch eine Niederlage am letzten Spieltag gegen die Union Unis Gschwandt verpasste, musste man in der Relegation gegen Senftenbach ankämpfen, in welcher man sich in einem atemberaubenden Rückspiel in der Nachspielzeit durchsetzen konnte. Doch nun steht erneut Veränderung bei den Sattledtern an, nachdem Mario Grillmair in dieser Woche aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist.

Grillmair-Rücktritt trotz Verlängerung im Mai

Mit Mario Grillmair hatte Sattledt die Hoffnung, einen langfristige Lösung für die Trainerbank gefunden zu haben, nachdem man seinen Vertrag erst im vergangenen Mai ligaunabhängig verlängert hatte. Doch es kam nun doch anders als erwartet. "Mario ist im Juni an uns mit dem Wunsch herangetreten, seinen Engagement nach der Saison zu beenden aufgrund persönlicher Gründe. Dies hat uns natürlich überrascht, da wir gerne mit ihm weitergearbeitet hätten, doch wir müssen seine Entscheidung akzeptieren" beschreibt der sportliche Leiter Johann Henzinger die aktuelle Situation, in der man nach der Relegation dann plötzlich unter Zugzwang stand. "Wir hatten nicht viel Zeit, um uns umzuschauen, da alles sehr schnell gegangen ist und die Vorbereitung nächste Woche auch schon wieder losgeht" blickt Henzinger auf die Trainersuche.

Kronstorf-Coach Pröller neuer Cheftrainer

In den letzten Tagen hat man somit viele Gespräche mit diversen Kandidaten geführt und nun hat man den neuen Mann für den vakanten Posten gefunden: Andreas Pröller kommt mit sofortiger Wirkung von Bezirksliga Ost-Absteiger SC Kronstorf und tritt die Grillmair-Nachfolge an. "Andreas konnte uns in den Gesprächen sehr überzeugen und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und eine hoffentlich sorgenfreiere Saison als die letzte." freut sich Henzinger auf den neuen Coach. Pröller selbst blickt ebenso mit viel Vorfreude auf die neue Aufgabe "Die Gespräche mit Sattledt sind von Beginn an sehr positiv gewesen und wir haben eine sehr gute gemeinsame Basis gefunden. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und unser Ziel wird es sein, im Mittelfeld der Liga mitzuspielen" kommentiert Pröller sein neues Engagement. Man darf somit gespannt sein, wohin der Sattledter Weg in der kommenden Saison führen wird!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.