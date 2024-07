Klassenerhalt oberste Prämisse, einstelliger Tabellenplatz Wunschziel – Schwanenstadt-Headcoach Roman Untersberger im Interview!

Details Sonntag, 14. Juli 2024 18:29

Der SC Schwanenstadt konnte sich nach einer überragenden Meistersaison auch eine Etage höher in der Landesliga West fürs Erste bei seiner Rückkehr gut verkaufen und letztlich relativ souverän die Klasse halten. Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist bekanntlich die schwierigere, gilt es für den einstigen Zweitligisten sich weiterzuentwickeln, um nicht erneut in die Bezirksliga abzustürzen. Ligaportal sprach mit Roman Untersberger, dem Übungsleiter des Traditionsklubs, über die Transfers und die Ambitionen des Klubs.

Ligaportal: Ihr habt die Saison auf Platz zwölf beendet. Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden?

Untersberger: „Im Grunde haben wir das Minimalziel, welches über allem steht, mit dem Erreichen des Klassenerhalts erfüllt. Dabei haben wir 27 Punkte eingefahren, wenn man zurückschaut hat selten ein Aufsteiger so viele Zähler im ersten Jahr gehabt. Es wäre aber mehr drin gewesen, uns hat aber über die Saison gesehen die nötige Konstanz gefehlt, um mehr daraus zu machen. Wenn man aber sieht, wie hoch die Dichte in der Liga ist, muss man aber demütig bleiben.“

Ligaportal: Was hat sich in der Übertrittszeit bei euch getan?

Untersberger: „Es sind einige Spieler gegangen und auch welche gekommen. Verlassen hat uns Boris Bisercic in Richtung Bad Wimsbach, Sertan Cam nach Bad Wimsbach, die beiden Sammer-Brüder nach Lenzing und Philipp Bauer nach Attnang. Mit dem neuen Obmann (Harald Kettlgruber, zuvor FC Attnang Anm. d. Red.) haben wir uns vorgenommen, Spieler mit Qualität zu holen. Das KO-Kriterium dabei ist aber dennoch der Charakter. Da haben wir einige Rohdiamanten aus unteren Ligen geholt, wie z.B. Kevin Stögmüller von Gaspoltshofen, Lino Baumann von St. Georgen, Oliver Sieberer von Gmunden, Nedim Rizvanovic von Gschwandt und Philipp Plojer, der war jetzt bei der zweiten Mannschaft von Hertha und war da nicht ganz zufrieden. Alle Spieler sind fußballerisch top und haben einen starken Charakter, zudem sind es alles Spieler aus der Umgebung. Dazu sind auch noch einige junge Spieler gekommen, unter anderem Nico Reisinger von Niederthalheim und einige weitere Spieler für die Breite.“

Ligaportal: Das sind einige Veränderungen. Wie bewerten Sie den Kader, ihr hattet ja schon drei Testspiele?

Untersberger: „Im Grunde geht es uns jetzt darum die neuen Spieler so schnell wie möglich zu integrieren und Konstanz reinzubringen. Dazu waren die ersten beiden Tests gegen OÖ-Ligisten Edelweiss und Mondsee sehr aufschlussreich. Da hat man gesehen, wer ans Limit geht und auch gegen richtig starke Gegner performt, bei Mondsee war beispielsweise Michael Brandner mit von der Partie. Da hat man viel gesehen. Gestern konnten wir dann gegen Henndorf mit 3:0 gewinnen, das war mannschaftlich eine richtig starke Leistung. Wir sind am richtigen Weg.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die kommende Saison vor?

Untersberger: „Wir wollen alle bodenständig bleiben und wissen, dass die Konkurrenz auch sehr gut ist. Das werden lauter enge Spiele. Der erste Step muss der Klassenerhalt sein, wir wollen aber auf mittelfristige Sicht eine gestanden Mannschaft in der Landesliga werden. Das heißt, wir peilen einen einstelligen Tabellenplatz an und wollen irgendwann auch vorne so weit es geht mitspielen. Das ist aber Zukunftsmusik, jetzt fokussieren wir uns auf den Klassenerhalt und schielen auf einen einstelligen Tabellenrang.“

