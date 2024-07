Adem Acuma: Von der Landesliga in den Profifußball der Vereinigten Arabischen Emirate

Details Mittwoch, 17. Juli 2024 12:30

In Österreich spielte Adem Acuma in der OÖ-Liga und OÖ Landesliga West. Jetzt unterschreibt er einen Profivertrag in der 2nd Division League der Vereinigten Arabischen Emirate bei Al-Ittifaq FC. Im Wordrap erzählt er LIGAPORTAL von seiner verrückten Geschichte.

Ligaportal: Adem, du bist im November 2023 plötzlich nach Dubai ausgewandert. Wie kam es dazu?

Adem Acuma: Im Juni 2023 verbrachte ich 12 unvergessliche Tage in Dubai. Auf dem Rückflug nach Österreich kam mir der Gedanke, dass es doch möglich sein müsste, dort dauerhaft zu leben. Zurück in der Heimat informierte ich meine Familie von meinem Entschluss auszuwandern. Ich kündigte meinen Job, hörte mit dem Fußballspielen auf und packte meinen Koffer. Einige Monate später begann meine Reise ins Ungewisse – ohne Job, ohne Wohnung, nur mit meinem Koffer und dem festen Willen, mir ein neues Leben in Dubai aufzubauen.

Ligaportal: Wie ging es dann weiter in Dubai?

Adem Acuma: In Dubai angekommen, widmete ich die ersten zwei Monate dem Erkunden der Stadt. Die ersten sieben Tage verbrachte ich in einem Hotel, bevor ich schließlich eine Wohnung fand. Kurz darauf ergab sich auch eine berufliche Gelegenheit. So begann mein neues Leben in dieser faszinierenden Metropole.

Ligaportal: Nun zum Thema Fußball: In Österreich warst du zuletzt beim ATSV Sattledt unter Vertrag. Wie kam der Kontakt zu Al-Ittifaq FC zustande?

Adem Acuma: Vor kurzem wurde ich auf Instagram von einem Zweitliga-Spieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angeschrieben. Er fragte mich, ob ich Zeit für ein Fußballturnier hätte. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich solche Turniere liebe. Natürlich sagte ich sofort zu. Das Turnier wurde von einem Klubpräsidenten organisiert, der einen neuen Verein in Dubai gegründet hatte.

Die Gewinnermannschaft erhielt Preisgelder, und die drei besten Spieler des Turniers wurden zusätzlich belohnt: Sie bekamen ein Probetraining bei einem Profiklub geschenkt, das im August stattfindet. Zu meiner großen Freude wurde ich von der bekannten Premier-League-Legende Steven Taylor zu einem der drei besten Spieler des Turniers gewählt. Es waren mehrere Trainer und Scouts vor Ort, und ich konnte deren Aufmerksamkeit auf mich ziehen.

Einige Wochen später kam der Kontakt zu Al -Ittifaq FC zustande, einem Klub, der schon einige Jahre in der 2nd Division League spielt. Zwar ist das nicht der Verein, bei dem ich das Probetraining gewonnen habe, aber ich absolvierte dort einige Trainingseinheiten und zwei Probespiele und konnte Trainer Ricardo Pinto und sein Trainerteam überzeugen.

Ligaportal: Du hast die gesamte Rückrunde beim ATSV Sattledt nicht gespielt und dann standest du plötzlich in den zwei Relegationsspielen in der Startformation. Wie kam es dazu?

Adem Acuma: Im Juni war ich für zwei Wochen in Österreich auf Urlaub. Da ich ja noch unter Vertrag stand bis Juli, bat man mich um Unterstützung, und ich habe gerne zugesagt. Glücklicherweise konnten wir den Klassenerhalt sichern, und danach kehrte ich wieder nach Dubai zurück.

In der vergangenen Woche absolvierte ich noch einen Medizincheck bei Al-Ittifaq FC und habe anschließend den Vertrag unterschrieben.

Ligaportal: Vielen Dank für das Gespräch, Adem. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft!

