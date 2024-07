Der FC Andorf will auch in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen und sich einen Rang im oberen Drittel sichern

Details Freitag, 19. Juli 2024 16:27

Auch in der abgelaufenen Saison zählte der FC Andorf aus dem Bezirk Schärding wieder zu den Top-Teams der Landesliga West. In der Spielzeit 2023/24 landete die Straif-Elf trotz einiger verletzen Spieler auf dem vierten Tabellenrang und fuhr dabei 48 Punkte ein - eine Saison zuvor war man als Drittplatzierter noch am Podest. Nun soll auch in der kommenden Spielzeit - auf die man sich in Andorf bereits bestens vorbereitet - ein Rang im oberen Drittel eingefahren werden. LIGAPORTAL sprach mit dem Sektionsleiter des Fußballclubs, Reinhard Köstlinger, und berichtet über die derzeitige Lage beim Landesligisten.

Auch in der kommenden Saison will man beim FC Andorf wieder voll angreifen

Zufriedenheit über vierten Tabellenplatz in abgelaufener Saison

In der vergangenen Saison erwischte man mit einer 4:0-Niederlage gegen Schalchen einen denkbar unguten Start, jedoch konnte man sich eine Runde später von der anderen Seite zeigen und den Spieß umdrehen: 4:0-Erfolg gegen Munderfing. Danach waren die Ergebnisse der Straif-Elf durchwegs konstant - insgesamt zeigt sich die Bilanz mit sieben Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen eher positiv. Zur Winterpause bekleidete man in Andorf aber nur den siebten Rang. In der Rückrunde sammelte Andorf dann 24 Zähler - gleich viele wie in der Hinrunde - was am Ende 48 Punkte und Position vier ergibt. "Wir sind mit der letzten Saison zufrieden, es war ein wenig ein Auf und Ab. Leider hatten wir immer wieder viele Verletzte", so Köstlinger.

Vorbereitung läuft - Pflichtspielauftakt im Landescup gegen Bad Schallerbach

Mit dem Training startete man in Bezirk Schärding vor rund zwei Wochen. Gegen Bad Schallerbach (1:1) und Hohenzell (5:1-Sieg) standen auch bereits die ersten Testspiele auf der Agenda. Das Kuriose dabei: Mit Bad Schallerbach testete man auch gegen den Verein, der auf die Andorfer in der ersten Cuprunde des ADMIRAL OÖ Landescup wartet. Am Samstag um 18:00 Uhr kommt es zum erneuten Klingenkreuzen mit der Renner-Elf: "Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, damit wir gleich erfolgreich in die neue Saison starten", sagt der Sportliche Leiter. Mit Fabian Glasner und Florian Spitzer stoßen zwei Neuzugänge zur Mannschaft, Martin Adlesgruber legt hingegen eine Karrierepause hin. Mit Lukas Zikeli (Schulter-OP) hat man zudem noch einen Verletzten.

Platzierung im oberen Drittel als Ziel

Nach sehr erfolgreichen letzten Jahren und Saisonen in Andorf soll auch in der neuen Spielzeit wieder ein Tabellenplatz im oberen Drittel winken. Köstlinger über die neue Spielzeit: "Wir wollen wieder vorne mitspielen und einen Rang im ersten Drittel erreichen. Das wäre unsere Vorstellung für die Saison." Wie weit es am Ende für den Verein aus dem Bezirk Schärding geht, wird man sehen. Zum Ligaauftakt wartet am 3. August jedenfalls der SV Grieskirchen.

