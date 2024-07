SPG Munderfing/Pfaffstätt: Mit neuem Trainer soll der erneute Klassenerhalt gelingen

Details Sonntag, 21. Juli 2024 11:22

In der Saison 2022/23 gelang dem FC Munderfing der Aufstieg aus der Bezirksliga West in die Landesliga. In der letzten Saison erwischte man gleich einen guten Start in die Landesliga West, doch im Frühjahr und zum Saisonende wurde es beim Fußballclub noch einmal eng mit dem Abstieg, dem man aber letztendlich noch entgehen konnte. Nun wurde die SPG Munderfing/Pfaffstätt gegründet, mit der in der kommenden Spielzeit der erneute Klassenerhalt unter Neo-Coach Peter Erlach gelingen soll. LIGAPORTAL unterhielt sich vor kurzem mit dem Sportlichen Leiter, Matthias Spitzer, und gibt kurze Einblicke in die derzeitige Lage.

Starke Hinrunde - letzter Platz in Rückrundentabelle

Mit fünf Siegen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen blickt der Aufsteiger aus Munderfing zufrieden auf die Hinrunde der vergangenen Spielzeit zurück. Zur Winterpause schaute sogar der neunte Tabellenrang - ein Platz im Tabellenmittelfeld heraus. Auch der Start in die Rückrunde hätte mit einem 4:3-Sieg gegen die SPG SK Schärding/ATSV nicht besser laufen können, doch das war dann lediglich der einzige Sieg in der Frühjahrsrunde. Drei Punkteteilungen bei zehn Niederlagen stehen noch zu buche. Spitzer über die vergangene Saison: "Wir sind wirklich gut in die neue Saison nach dem Aufstieg gestartet. Es wurden mehr Punkte geholt, als wir eigentlich erwartet haben. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir noch so weit hinten dabei sind. Nach dem Sieg im ersten Spiel des Frühjahrs hätten wir schon mit dem fixen Klassenerhalt gerechnet. Dann kam aber das Verletzungspech und viele Kleinigkeiten dazu."

Neuer Trainer soll erneut die Klasse halten

In Munderfing geht man morgen Montag in die dritte Trainingswoche, zuvor nahm man bei einem Blitzturnier teil und absolvierte zwei Testspiele gegen Lochen (2:1-Niederlage) und Hohenzell, das mit 2:0 gewonnen wurde. Dominik Tabernig, Miroslav Orlic und Stano Lazovic stoßen neu zur Mannschaft, auch hat man mit Peter Erlach einen neuen Trainer gefunden, der das Zepter schwingt. Abgänge musste man auch einige hinnehmen. Das klare Ziel in der neuen Saison ist in Munderfing der erneute Klassenerhalt: "Wir haben in den ersten Runden gleich die Aufsteiger, da wird sich gleich zeigen, wohin es geht. Da müssen wir uns die Punkte holen. Nach sechs, sieben Runden werden wir gleich sehen, wo wir in der Hinrunde stehen werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Ziel, den Klassenerhalt, schaffen", so Spitzer. Zum Saisonauftakt geht es für Munderfing nach Schörfling am Attersee, wo man auf den SK Kammer trifft.

