Obere Tabellenhälfte wird angepeilt: Union Peuerbach Sportchef Markus Mayr im Interview!

Auch wenn man im Frühjahr nicht zur Gänze an die Leistungen aus dem Herbst anknüpfen konnte, sprang für die Union Peuerbach am Ende der Saison eine Rangverbesserung im Vergleich zum Vorjahr heraus. Um etwas mehr Konstanz an den Tag legen zu können, drehten die Verantwortlichen um den prominenten Chefcoach Davorin Kablar, der in sein drittes Jahr als Übungsleiter der Union geht, an einigen Stellschrauben. Ligaportal bat Markus Mayr, den Sportchef des Klubs, zum verbalen Doppelpass.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der letzten Saison?

Mayr: „Grundsätzlich war die Saison ganz okay, auch wenn wir im Frühjahr gegenüber dem Herbst einiges weniger an Punkten einfahren konnten – das war nicht so zufriedenstellend. Die Punkte, die wir im Herbst zu viel gemacht haben, haben wir dann in der Rückrunde halt nicht gemacht. Über die Saison gesehen war es dann in Ordnung.“

Ligaportal: Was hat sich in der Übertrittszeit bei euch getan?

Mayr: „Es hat sich schon ein bisschen was getan. Jan Ehrenleitner, Marcel Lenzbauer, Jakob Krenn, Elias Litzlbauer, Strahinja Macanovic und Sinan Ramovic aus Bosnien sind zu uns gewechselt. Filip Fumic und Vedran Mesec sind wieder zurück nach Kroatien gegangen.“

Ligaportal: Das sind doch einige Kaderveränderungen. Wie bewerten Sie den aktuellen Kader?

Mayr: „Grundsätzlich haben wir uns von der Kaderbreite sehr identisch aufgestellt. Die Spieler, die wir geholt haben, haben wir aufgrund der Abgänge geholt. Die wurden soweit ersetzt, bzw. sogar um eine Spur besser kompensiert. Wir wollen uns damit wieder in der ersten Tabellenhälfte klassieren und mit den hinteren Rängen nichts zu tun haben.“

Ligaportal: Welche Philosophie verfolgt ihr generell im Verein und gibt es lang- bzw. mittelfristige Ziele?

Mayr: „Wir wollen fixer Bestandteil der Landesliga West sein und da schauen, dass wir in der ersten Tabellenhälfte bleiben. Ein weiteres Ziel ist, mindestens vier bis fünf Spieler aus Peuerbach oder dem Umkreis zu haben. Wir wollen nicht mit elf Auswärtigen spielen, der Großteil sollte aus der Umgebung sein.“

Ligaportal: Die Landesliga West wird bestimmt wieder spannend und sehr ausgeglichen. Gibt es vielleicht das eine oder andere Team, welches für Sie als Favorit ins Meisterschaftsrennen geht?

Mayr: „Ich glaube, dass es wieder so wird, dass jeder jeden schlagen kann. Ich habe zwei, drei Teams auf dem Radar, bei denen ich denke, dass sie wieder vorne dabei sein werden. Das sind Bad Wimsbach, Andorf und Schalchen. Die drei sehe ich ganz vorne, das sind meine Favoriten.“

