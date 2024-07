Beim SV Grieskirchen will man in der kommenden Saison unter die Top drei

Details Sonntag, 28. Juli 2024 21:42

Der SV Pöttinger Grieskirchen aus der Landesliga West ist mit dem Abschneiden der letzten Saison unzufrieden, da man nur den sechsten Platz erreichte, während man in der Saison 2022/23 nur zwei Punkte hinter dem Zweitplatzierten auf dem vierten Rang landete und so damals nur knapp den Aufstieg und die damit verbundene Rückkehr in die OÖ-Liga verpasste. LIGAPORTAL unterhielt sich vor kurzem mit dem neuen Sportlichen Leiter der Grieskirchner, Josef Iglseder, und gibt einen Einblick über die derzeitige Lage beim Sportverein.

Abgänge in der Hinrunde konnte man nicht kompensieren

In der Hinrunde der abgelaufenen Saison konnte der SV Grieskirchen an seine Stärken aus der Saison 2022/23 anknüpfen. Mit 25 Punkten aus der Hinrunde und nur einem Punkt Rückstand auf den Zweitplatzierten landete man am Ende der Herbstsaison auf dem fünften Platz. So konnte man sich in der Winterpause eigentlich auf eine gute Rückrunde einstellen. Jedoch konnte man diese gute Form aus dem Herbst nicht in die Rückrunde mitnehmen, aus 14 Spielen konnte man nur fünfmal gewinnen. Im Endklassement verschlechterte man sich zwar nur um einen Tabellenplatz im Vergleich zur Herbsttabelle, doch der Rückstand auf den zweiten Rang betrug nun insgesamt zehn Punkte, während in der Winterpause nur ein Zähler gefehlt hatte. "Die schlechte Rückrunde war auch darauf zurückzuführen, dass wir im Winter einige Abgänge hatten und deshalb mit vielen jungen Spielern spielen mussten", so Iglseder rückblickend auf die vergangene Meisterschaft in der Landesliga.

Ausscheiden in zweiter Landescup-Runde gegen Donau Linz

Auch in Grieskirchen laufen die Vorbereitung seit Anfang Juli auf Hochtouren, auch das erste Vorbereitungsspiel und zwei Spiele im OÖ-Landescup wurde bereits absolviert. Im Vorbereitungsspiel gegen Bezirksligisten Neumarkt/Pötting (4. Juli) musste eine 2:1-Niederlage einstecken: "Leider waren zu diesem Zeitpunkt noch viele Spieler im Urlaub, was zu einigen Veränderungen im Team führte. Wir spielten nicht mit der besten Elf", sagte der Sportliche Leiter über das erste Testmatch. Im ersten Cupspiel gegen den ADmira Linz setzte man sich mit 3:2 nach Verlängerung durch, ehe es in Runde zwei das Ausscheiden gegen Donau Linz nach einer knappen 3:2-Niederlage zu verkraften gab. Am Transfermarkt war man in Grieskirchen sehr aktiv, mit Bence Kiss (von Vorchdorf), Rene Kienberger (von Gurten), Sertan Cam (von Schwanenstadt), Adem Hasanbegovic (von UFC Eferding) und Eldin Fejzic (von Peuerbach) konnte man fünf neue Spieler verpflichten. Fabian Glechner, Stefan Glechner (beide zu Hohenzell), Muris Midzic (zu SV Pichl) und Maximilian Viehböck (zu Haag) verlassen den Sportverein hingegen.

Top-Drei werden in Grieskirchen angepeilt

Für die kommende Spielzeit gibt es beim Sportverein folgende Zielsetzung: "Wir wollen unter die besten drei Mannschaften sein, bis zu Schluss ein kräftiges Wörtchen mitreden und dabeisein. Wir werden sehen, was dann herausschaut", sprach Igelseder von einem möglichen Aufstieg.

