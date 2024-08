„Wir wollen auch diese Saison wieder unter die Top-Fünf gelangen“– Gschwandts Trainer, Lukas Huemer nach dem erfolgreichen Saisonstart im Interview

Details Sonntag, 04. August 2024 11:56

Die Union Unis Gschwandt startete mit einem souveränen 3:0-Auswärtserfolg in der Landesliga West gegen die SPG Raiffeisen Utzenaich/Antiesenhofen in die neue Saison (Spielbericht). Für den Aufsteiger wurde das Heimspiel durch die frühe rote Karte zu einer Monsteraufgabe, wo man sich schlussendlich deutlich geschlagen geben musste. Die Union Gschwandt beendete die vorherige Spielzeit auf einem überzeugenden fünften Platz und will auch diese Saison wieder bei den oberen Rängen dabei sein. Ligaportal sprach nach dem Spiel mit dem Trainer von Union Gschwandt, Lukas Huemer:

Ligaportal: Wie lautet das Fazit zum gestrigen 3:0-Erfolg?

Huemer: „Wir sind sehr froh, dass wir so positiv in die Saison gestartet sind. In der Vorbereitung wussten wir noch nicht wirklich wo wir stehen und wie weit wir sind. Dieser souveräne Auswärtserfolg gibt uns jetzt natürlich sehr viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele.“

Ligaportal: Wie sehen generell die Ziele/Ambitionen für diese Saison aus?

Huemer: „Nachdem wir letzte Saison unter die Top-Fünf gekommen sind, wollen wir diese Platzierung wieder erreichen und erneut unter die besten fünf Teams gelangen. In dieser ausgeglichenen Liga wird das natürlich nicht einfach werden.“

Ligaportal: Wie verlief die Sommerpause insgesamt? Auch im Blick auf Neuzugänge und Abgänge?

Huemer: „Uns haben in der Sommerpause mit Nedim Rizanovic nach Schwanenstadt und Raphael Wiesbauer nach Pichl zwei gute Spieler verlassen. Als Neuzugang ist Stefan Tiefenthaler von Bad Wimsbach für die Offensive zu uns gekommen. Da er auch zuvor schon bei uns gespielt hatte, wollten wir ihn unbedingt wieder zurückbekommen – was letztlich auch geklappt hat. Insgesamt hat sich also nicht allzu viel im Kader geändert und es gab nicht wirklich einen Umbruch in der Mannschaft. Es ist selbstverständlich gut, wenn viele Spieler beim Verein bleiben wollen. In der Vorbereitung haben wir daher die Zeit gut nutzen können an ein paar Dingen weiterzuarbeiten. Wir haben viel am eigenen Ballbesitz gearbeitet und vor allem auch am Umschalten bei eigenem Ballverlust. Auch im körperlichen Bereich haben wir sehr intensiv gearbeitet, da wir dort etwas Aufholbedarf hatten.“

Ligaportal: Wie blickt man nun auf das nächste Spiel gegen FC Hertha Wels Juniors?

Huemer: „Es wird sicher kein leichtes Spiel, nachdem auch sie das erste Spiel gewonnen haben. Eine so junge Mannschaft wird da vermutlich mit sehr viel Selbstvertrauen auftreten. Sie sind sehr spielstark und haben eine hohe technische Qualität. Mit dem Sieg im ersten Spiel gehen aber auch wir zuversichtlich ins nächste Duell und wollen zu Hause die nächsten drei Punkte holen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.