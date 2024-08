Spitzenreiter SK Kammer: "Haben momentan einfach einen Lauf"

Details Sonntag, 11. August 2024 10:44

Am gestrigen Samstagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ATSV Ammer Tank Sattledt und dem SK UEBEX LED Kammer im Rahmen der 2. Runde der Landesliga West. Die Gäste aus Kammer reisten mit einer breiten Brust zum Auswärtsspiel, nachdem man das Auftaktspiel gegen Munderfing mit 5:0 gewinnen konnte. Gegen die Sattledter, die den Klassenerhalt in der Landesliga über die Relegation fixierten, tat man sich sehr lange schwer, doch man konnte erneut gewinnen. Ligaportal sprach mit Markus Scheidhofer, dem sportlichen Leiter von Kammer über die gestrige Partie.

Ligaportal: Wie hast du eure Auswärtsleistung heute gesehen?

Markus Schneidhofer: In der ersten Halbzeit hatten wir mit den Temperaturen zu kämpfen und die besseren Chancen hatten zunächst die Sattledter. Unser Keeper hat uns da überragend im Spiel gehalten, nachdem bei uns vorne in der ersten Hälfte leider eher wenig gegangen ist. Wir haben gewusst, dass uns ein schwerer Gegner erwartet und sind dementsprechend auch tiefer gestanden in der ersten Hälfte. Sattledt hat dann auch in der zweiten Hälfte richtig Druck auf uns gemacht, der uns sehr gefordert hat. Der Treffer zum 1:0 durch Hemetsberger war dann zum richtigen Zeitpunkt und hat uns dann natürlich einen entscheidenden Vorteil gebracht. Bis zum 2:0 mussten wir dann noch zittern, allerdings haben wir alles wegverteidigt und eine sehr reife Mannschaftsleistung gezeigt.

Ligaportal: Widerspiegelt das Ergebnis den Spielverlauf heute?

Markus Schneidhofer: Sattledt hat dieses Jahr auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft, das hat man heute auch gesehen, sie haben uns sehr gefordert. Unser Ziel war es, nicht zu verlieren und mit unseren Qualitäten nach vorne zu punkten - das ist uns auf jeden Fall gelungen, auch wenn sich Sattledt vielleicht mehr verdient hätte. Wir haben momentan halt einfach einen Lauf.

Ligaportal: Ihr seid nun Tabellenführer der Liga. Wie geht es jetzt weiter?

Markus Schneidhofer: Wir wollen genauso weitermachen, wie in den ersten Partien. Wir müssen auch in den kommenden Wochen wieder so kompakt wie heute stehen und unsere Qualitäten auf den Platz bringen. Dann haben wir sicher jede Menge Potential.

