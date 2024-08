"Das war ein absoluter Traumstart" – SK Kammer Coach Jürgen Schobesberger im Interview!

Details Sonntag, 18. August 2024 10:58

Der SK Kammer hat einen traumhaften Saisonstart hingelegt. Bereits im ersten Pflichtspiel zog man dabei die volle Aufmerksamkeit auf sich, als man kurzerhand OÖ-Ligist SV Bad Ischl aus dem Landescup rauskickte. Es folgte eine Niederlage gegen Friedburg in Runde zwei, ehe man auch im Ligabetrieb zur Schau stellte, dass man heuer durchaus für eine Überraschung gut ist: 5:0-Auftaktsieg gegen Munderfing, dann ein 2:0-Auswärtserfolg in Sattledt und nun zwang man vor heimischer Kulisse auch den SV Schalchen in die Knie (zum Bericht). Ligaportal sprach nach dem gestrigen Match mit Jürgen Schobesberger, dem Übungsleiter des Sportklubs, über den Traumstart.

Ligaportal: Was ist ihr Fazit zum gestrigen Sieg?

Schobesberger: „Das war in der ersten Halbzeit ein top Spiel von beiden Mannschaften. Das Tempo war extrem hoch, es war körperbetont. Sie hatten auch eine große Chance, da haben sie aber nur auf die Stange geschossen. In den ersten zehn Minuten nach der Pause haben sie uns dann ordentlich unter Druck gesetzt und sehr gut gespielt. Wir haben aber super dagegengehalten, sodass sie keine zwingenden Chancen herausspielen konnten. Wenn man vorn steht, hat man dort und da auch mal das Quäntchen Glück.“

Ligaportal: Ihr habt Bad Ischl im Cup geschlagen, dann drei Zu-Null-Siege eingefahren in der Liga – Traumstart! Wo geht die Reise hin?

Schobesberger: „Das war ein absoluter Traumstart, ja. Wir sind in der Abwehr extrem stabil geworden, haben auch kein Tor kassiert bis dato. Wir haben in der Vorbereitung bereits Gmunden mit 1:0 geschlagen. Friedburg war dann eine Nummer zu groß, die waren richtig gut. Das 5:0 gegen Munderfing war dann ein richtig schöner Auftakt bei unserer Platzeröffnung. In Sattledt konnten wir dann den nächsten Dreier schreiben und gestern auch. Wir schauen von Woche zu Woche und wollen weiter punkten. Der Zusammenhalt der Mannschaft ist top, die Euphorie ist sehr groß und wir sind eben gerade auf einer Welle. Daher kommt auch der Erfolg."

Ligaportal: Als nächstes wartet der SC Schwanenstadt. Wie bewerten Sie diesen Gegner?

Schobesberger: „Das Derby hat immer andere Gesetze, das kann in alle Richtungen gehen. Wir wollen natürlich schauen, dass wir uns wieder extrem gut präsentieren. Zwei Trainer dort sind außerdem Freunde von mir. Sie sind natürlich auch unter Druck, weil sie bei Null Punkten stehen und werden alles daran setzen, das zu ändern. Wir sind ab Montag dann voll fokussiert auf das Derby und hoffen, dass wir da was mitnehmen können.“

Ligaportal: Aktuell seid ihr ganz vorne dabei. Wer wird am Ende der Saison ganz oben stehen?

Schobesberger: „Für mich sind Andorf und Bad Wimsbach große Favoriten, das habe ich vor der Saison schon gesagt. Peuerbach wird sich vielleicht auch als einer herauskristallisieren, obs für ganz vorne reicht, kann ich nicht sagen – sie haben aber eine sehr gute Mannschaft. Ich denke aber, dass sich Bad Wimsbach durchsetzen wird.“

