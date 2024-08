Union Gschwandt setzt Siegesserie fort: "Wollen unsere Serie nun weiter ausbauen"

Details Samstag, 24. August 2024 10:06

Am gestrigen Freitagabend duellierten sich die SPG Munderfing/Pfaffstätt und die Union Unis Gschwandt im Rahmen der 4. Runde der Landesliga West. Der Saisonstart der Munderfinger verlief bislang nicht ganz nach Plan - zuletzt musste man eine 2:0 Niederlage beim Aufsteiger aus Utzenaich hinnehmen und ist nun bereits in einer Minikrise. Mit den Gäste aus Gschwandt hatte man eine harte Nuss zu knacken, was denen Munderfingern nach einer teilweise ausgeglichenen Partie nicht gelingen konnte. Ligaportal sprach nach dem Spiel mit dem Gschwandter Erfolgscoach Lukas Huemer über die gestrige Partie.

Ligaportal: Kannst du uns ein kurzes Resumé zur gestrigen Partie geben?

Lukas Huemer: Wir hatten einen guten Start in die Partie, waren grundsätzlich spielbestimmend in der Anfangsphase. Allerdings haben wir uns mit dem Ballbesitz teilweise schwer getan, weil Munderfing sehr hoch gestanden ist. Die Munderfinger konnten dadurch auch immer Nadelstiche setzen. Langsam sind wir dann doch ins Spiel gekommen, wobei auch der gehaltene Elfmeter von uns wichtig war. Wir haben unseren Strafstoß dann gottseidank zur Führung verwandelt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann durchaus schwer getan, Munderfing war dann schon am Drücker. Dennoch haben wir das 2:0 gemacht und haben das Spiel dann wieder besser im Griff gehabt bis zum Gegentreffer von Munderfing. Danach hat Munderfing nochmal ordentlich gedrückt, aber wir konnten mit dem dritten Treffer dann den Deckel endgültig draufpacken.

Ligaportal: Habt ihr euch den Sieg heute dann verdient?

Lukas Huemer: In Summe war das heute sicherlich keine gute Leistung von uns. Gerade in der zweiten Halbzeit waren die Munderfinger besser. Trotzdem haben wir insgesamt wenig zugelassen und sind kompakt gestanden. Auch wenn es keine gute Leistung war, sind wir froh, dass wir den vierten Sieg in Serie einfahren konnten.

Ligaportal: Ihr habt nach 4 Siegen nun ein Momentum auf euer Seite. Wie wollt ihr dieses aufrechterhalten?

Lukas Huemer: Natürlich wollen wir das Selbstvertrauen mitnehmen, um auch schwierige Spiele wie heute mit unserer Mentalität zu gewinnen. Dennoch müssen wir uns leistungstechnisch steigern, um die Serie weiter fortsetzen zu können.

