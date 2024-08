SV Grieskirchen nach erstem Saisonsieg: "Die Erleichterung ist natürlich groß"

Details Samstag, 24. August 2024 10:17

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Duell zwischen dem SV Pöttinger Grieskirchen und dem SK Schachner Bad Wimsbach im Rahmen der 4. Runde der Landesliga West. Der Saisonstart der Hausherren aus Grieskirchen verlief in der aktuellen Saison bislang nicht nach Plan. Man konnte nur einen Zähler aus drei Partien holen und musste nun gegen Bad Wimsbach antreten, die bisher alle Spiele gewonnen haben. In einem ausgeglichenen Spiel konnte sich mit Grieskirchen dennoch der vermeintliche Underdog mit einem 3:2 Sieg in einer unterhaltsamen Partie durchsetzen. Ligaportal sprach mit Josef Iglseder, dem sportlichen Leiter der Grieskirchner über das gestrige Spiel.

Ligaportal: Gratuliere zum ersten Saisonsieg! Wie ist es euch heute gelungen, die Bad Wimsbacher zu besiegen?

Josef Iglseder: Im Prinzip war das Spiel ganz anders wie die letzten Partien. Wir konnten endlich mal in Führung gehen und das direkt früh im Spiel. Der Treffer hat uns dann Rückenwind gegeben. Wir waren gut im Spiel, hatten auch weitere Chancen und haben eine sehr gute Leistung gezeigt gegen einen starken Gegner. Das Niveau war wirklich sehr gut, da beide Teams mit offenen Visier gespielt haben und es immer hin und her ging danach. Nach der Pause waren dann die Bad Wimsbacher besser und haben auch verdient getroffen. Danach sind wir jedoch nochmals zurückgekommen und wieder zurück in die Partie gekommen. Der Treffer zum 3:2 war dann eine wahre Energieleistung von unserem Kapitän. Zum Schluss sind wir dann aber sehr kompakt gestanden und haben nichts mehr zugelassen.

Ligaportal: Würdest du zusammenfassend sagen, dass der Sieg für euch somit verdient war?

Josef Iglseder: Der Sieg geht grundsätzlich in Ordnung, aber man muss schon sagen, dass das Spiel nach dem 2:2 in beide Richtungen ausgehen hätte können.

Ligaportal: Wie wichtig war der Sieg für die Mannschaft, nachdem man bislang noch kein Spiel in der neuen Saison gewinnen konnte?

Josef Iglseder: Es war total wichtig, das hat man auch nach dem Spiel gesehen. Alle waren froh und erleichtert und es war ein tolles Gefühl. So wollen wir nun auch in den kommenden Wochen weitermachen.

