SK Bad Wimsbach lädt zum OÖ-Unterhaus-Legenden-Duell gegen Copa Pele Team Austria mit tollem Rahmenprogramm

Am Samstag, dem 21. September (16:00 Uhr), findet im Hofmaninger-Stadion in Bad Wimsbach das Spiel der SKW OÖ-Unterhaus Legenden gegen das COPA PELE Team Austria statt. In Kürze wird der Kader der SKW OÖ-Unterhaus Legenden, die in einer eigens dafür kreierten Dress auflaufen werden, bekanntgegeben. Der Trainer ist bereits fixiert, kein Geringerer als der Jahrhundertspieler der SV Ried, Herwig „Wiggerl“ Drechsel, wird die SKW-Auswahl coachen.

DJ-Duo und umfangreiches Rahmenprogramm beim Legenden-Match

Als Moderator und Stadionsprecher werden mit DJ Netto alias Thomas Netopilik und DJ Gerry alias Gerald Hofer zwei Profis für gute Musik und super Interviews sorgen.



Eingepackt in ein schönes Rahmenprogramm mit einer Trainerfortbildung von Advance.Football und dem abschließenden Spiel der SK Wimsbach Juniors gegen Kematen/Innbach findet der Super-Nachmittag einen gemütlichen Ausklang mit den Ex-Nationalteamspielern. Es warten im Rahmenprogramm eine Tombola, die Fanshops und viele Autogramme der COPA PELE-Legenden auf den zu erwerbenden Trikots der Ex-Nationalteamkicker.

Weitere Infos und Online-Tickets gibt’s auf www.skw1933.at bzw. Infos zum Team COPA Pele Legenden Österreich auf www.copapele.at

