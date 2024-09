„Nach der letztwöchigen Schmach gegen Kammer war es die richtige Reaktion.“ – Siegfried Krieg, Trainer von Grieskirchen, nach dem 5:0-Erfolg im Interview

Details Sonntag, 08. September 2024 13:27

Der SV Grieskirchen konnte am gestrigen Samstagabend ein Ausrufezeichen setzten und in der Landesliga West souverän gegen den USV Neuhofen gewinnen (Spielbericht). Für Neuhofen gab es nach dem starken 5:0-Sieg am vorherigen Spieltag gegen Schwanenstadt, mit der gestrigen 5:0-Niederlage gegen Grieskirchen direkt die Retourkutsche. Für die Hausherren war es ein wichtiger Sieg, nachdem man alles andere als optimal in die Saison gestartet ist und am vorherigen Spieltag mit 2:0 gegen Kammer verloren hatte. Ligaportalsprach nach dem Spiel mit dem Trainer von Grieskirchen, Siegfried Krieg:

Ligaportal: Wie lautet ihr Fazit zum gestrigen 5:0-Sieg?

Krieg: „Die Mannschaft hat die vorgegebenen Anweisungen bestens umgesetzt. Der Sieg war hochverdient und hätte sogar noch durchaus höher ausfallen können. Nach der letztwöchigen Schmach gegen Kammer war es die richtige Reaktion.“

Die Besten SV Grieskirchen: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

Ligaportal: Wie sind gestern die Treffer gefallen?

Krieg: „Das frühe 1:0 war von Sertan Cam, der nach einem schönen Steilpass von Hamza Celepci nur noch vollenden musste. Nach rund 20 Minuten fiel der zweite Treffer. Nach einer Balleroberung von Hamza Celepci und einem schönen Doppelpass mit Sertan Cam traf Celepci aus halbrechter Position und rund 25 Metern traumhaft ins lange Eck. Das erste Tor in der zweiten Halbzeit war erneut von Cam, der nach einer schönen Hereingabe von Matthias Leibetseder, per Vollspann zum 3:0 erhöhte. Nur eine Minute später gab es nach einem starken Ballgewinn bereits den vierten Treffer. Nach der Balleroberung von Eldin Fejzic, steckte dieser sofort auf Cam durch; dieser behielt die Übersicht und bediente Leibetseder, der auf 4:0 erhöhte. Beim letzten Treffer spielte Neuhofens Schlussmann einen halbhohen Ball auf einen Innenverteidiger, dieser konnte den Ball nicht kontrollieren. Rene Kienberger schaltete am schnellsten, eroberte den Ball und überspielte den Tormann aus 30 Meter zum 5:0.“

Ligaportal: Wie ist generell das Resümee seitdem Sie die Mannschaft übernommen haben?

Krieg: „Es ist bisher eher etwas durchwachsen. Als ich gegen Bad Wimsbach das Team übernommen habe, schlägst du einen Titelfavoriten mit 3:2 mit einer Top-Leistung. Anschließend fuhren wir nach Kammer, wo die Jungs vom Kopf her nicht bereit waren das am Platz zu bringen, was wir hätten leisten müssen. Jetzt haben wir das am Platz gebracht, was wir können und unser Spiel gespielt. Wir müssen punkten, punkten, punkten, dass wir nicht noch hinten reingeraten.“

Ligaportal: Wie blickt man nun aufs nächste Spiel gegen Utzenaich/Antiesenhofen?

Krieg: „Wir haben enorm viel Qualität in der Mannschaft, daher stehen wir aktuell zu tief in der Tabelle. Wir müssen dort unbedingt die nächsten drei Punke einfahren und uns in der Tabelle weiter hocharbeiten.“

