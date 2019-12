Landesliga West: "Experten-Tabelle" - UFC Ostermiething "Herbstmeister"

Details Samstag, 28. Dezember 2019 18:27

In der Herbstsaison 2019 der Landesliga West versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. In der Hinrunde kam der UFC Stampfl-Bau Ostermiething als Achter ins Ziel, die Experten tippten die Berg-Elf jedoch mit stolzen 30 Punkten zum "Herbstmeistertitel". Der tatsächliche Herbstmeister aus Schärding muss sich mit dem zweiten Platz begnügen, gefolgt vom SV Gmunden. Vize-Herbstmeister Esternberg landete am vierten Rang, während der Dritte aus Andorf in der "Experten-Tabelle" nur den siebenten Platz belegt und gerade noch in der oberen Hälfte zu finden ist.

Expertentipps:

Runde 1 - Johannes Aigner, Sektionsleiter SV Schalchen

Runde 2 - Robert Berg, Trainer UFC Ostermiething

Runde 3 - Markus Mayr, Sportchef Union Peuerbach

Runde 4 - Friedrich Glechner, Sektionsleiter FC Andorf

Runde 5 - Ernst Reiter, Sektionsleiter SK Kammer

Runde 6 - Philipp Wallner, Sportchef-Stellvertreter Union Esternberg

Runde 7 - Philipp Eder, Ex-Trainer ATSV Sattledt

Runde 8 - Silvio Vitale, Präsident SK Schärding

Runde 9 - Kiril Chokchev, Spielertrainer SC Schwanenstadt

Runde 10 - Markus Scharinger, Sektionsleiter Union Dorf/Pram

Runde 11 - Wolfgang Wagner, Sektionsleiter SV Gmunden

Runde 12 - Rainer Kührer, Trainer Union Pettenbach

Runde 13 - Roumen Balinski, Trainer FC Braunau

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielen Punkte)

1. (08) UFC Ostermiething 30 (18) Punkte 27-12 Tore

2. (01) SK Schärding 28 (27) 26-13

3. (05) SV Gmunden 27 (24) 23-11

4. (02) Union Esternberg 22 (25) 21-15

5. (06) SK Bad Wimsbach 22 (21) 19-15

6. (04) Union Pettenbach 20 (24) 24-20

7. (03) FC Andorf 19 (24) 19-16

8. (07) ATSV Sattledt 17 (20) 19-16

9. (10) SV Schalchen 14 (14) 14-18

10. (12) Union Peuerbach 13 (12) 18-22

11. (09) SC Schwanenstadt 12 (16) 15-20

12. (11) Union Dorf/Pram 11 (13) 12-18

13. (13) FC Braunau 5 ( 7) 13-28

14. (14) SK Kammer 2 ( 4) 5-32

