UFC Ostermiething: "Remis-König" möchte ins obere Tabellendrittel

Details Dienstag, 03. März 2020 11:27

Nach einem achten Platz im Vorjahr ist der UFC Stampfl-Bau Ostermiething auch in der aktuellen Saison der Landesliga West in der unteren Hälfte der Tabelle präsent und beendete die Hinrunde erneut am achten Rang. "Das ist nicht jene Platzierung, die wir uns gewünscht bzw. erhofft hatten. Denn nachdem wir uns im Sommer einigermaßen verstärkt haben, wollten wir eine gute Rolle spielen und im oberen Tabellendrittel mitmischen. Mit nur drei Niederlaqgen haben wir sogar einmal weniger oft verloren als Herbstmeister Schärding, die sechs Unentschieden haben uns aber nicht weitergebracht", erklärt Funktionär Erich Höflmeier.

Nur drei Niederlagen, aber sechs Unentschieden

In der gesamten letzten Saison verzeichnete der UFC mit drei Remis die wenigsten der Liga, im Herbst avancierte der Achtplatzierte mit sechs Unentschieden zum "Remis-König". Die Mannen von Trainer Robert Berg blieben in den ersten sechs Runden ungeschlagen, der UFC musste mit dem Gegner aber nicht weniger als fünf Mal die Punkte teilen. Nach der ersten Niederlage, in Andorf, erreichten die Ostermiethinger wieder die Siegerstraße und fuhren in den nächten fünf Spielen drei "Dreier" ein, ehe sich die Berg-Elf mit einer bitteren Heimpleite gegen Aufsteiger Dorf in die Winterpause verbaschiedete. "Die Niederlage im letzten Match hat weh getan, aber zu diesem Zeitpunkt war der Wurm schon drinnen. Wir hatten uns wesentlich mehr erhofft und sind darum mit dem Abschneiden nicht zufrieden", so Höflmeier.

Kompakte Defensive

Die Ostermiethinger feierten drei Heimsiege, konnten von sechs Auswärtsspielen aber nur eines gewinnen. Während sechs Teams mehr Treffer bejubeln durften, kassierten lediglich die "Sauwaldveilchen" aus Esternberg weniger Gegentore. "Hinten gut zu stehen und die Gegentore zu minimieren, war ein Saisonziel und konnten dieses Vorhaben realisieren. Zudem haben wir weniger oft verloren als der Herbstmeister und kann daran erkennen, dass wesentlich mehr möglich gewesen wäre. Es ist reichlich Potenzial vorhanden, haben es aber nicht auf den Platz gebracht. Wir hatten aber auch mit Verletzungen zu kämpfen und haben etliche Punkte unnötig liegenlassen", begründet Erich Höflmeier das mäßige Abschneiden.

Je zwei Zu- und Abgänge

Nach einem Gastspiel in Deutschland kehrte Thomas Liener wieder zu seinem Stammverein zurück. Mit Moritz Präpasser schlüpft auch ein junger, deutscher Mittelfeldspieler ins UFC-Trikot. Während Marc Abel aus beruflichen Gründen wieder nach Deutschland zurückkeherte, wechselte Sadat Hamzic nach Obernberg.

Im Rahmen der Vorbereitung absolvierte die Berg-Elf bislang fünf Testspiele: 4:1 gegen Altheim, 2:2 gegen Bergheim, 2:2 gegen Bürmoos, 0:2 gegen Reichertsheim und 0:4 gegen Chiemgau. Vor dem Rückrundenstart testen die Ostermiethinger noch zwei Mal: am kommenden Samstag gegen Wals/Grünau und am 14. März gegen Gilgenberg.

Oberes Tabellendrittel im Visier

Nach der nicht zufriedenstellenden Hinrunde nimmt sich der UFC für die zweite Meisterschaftshälfte viel vor. "In erster Linie wollen wir auf Unentschieden weitgehend verzichten und mehr Siege feiern, demzufolge orientieren wir uns in der Tabelle nach oben. Große Sprunge sind im Frühjahr vermutlich keine möglich, möchten aber ins obere Drittel klettern", spricht der Funktionär davon, einen Top-Fünf-Platz erreichen zu wollen.

Zugänge:

Thomas Liener (Deutschland)

Moritz Präpasser (Deutschland)

Abgänge:

Sadat Hamzic (SV Obernberg)

Marc Abel (Deutschland)

Transferliste OÖ Landesliga West

Bisherige Testspiele:

4:1 gegen SK Altheim (BLW)

2:2 gegen FC Bergheim (Salzburger Liga)

2:2 gegen SV Bürmoos (Salzburger Liga)

0:2 gegen Reichertsheim (Deutschland)

0:4 gegen Chiemgau (Deutschland)

Testspiele-Übersicht OÖ Landesliga West

Günter Schlenkrich

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten