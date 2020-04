Union Dorf/Pram: "Hätten den Klassenerhalt gerne am Platz fixiert"

Details Mittwoch, 29. April 2020 10:08

Nach dem letztjährigen Meistertitel in der Bezirksliga West tat sich die Union SGS Dorf/Pram in der ersten Landesligasaison der Vereinsgeschichte im Herbst schwer, die Innviertler beendeten die Hinrunde der Landesliga West aber immerhin am elften Platz und überwinterten im "grünen Bereich". Unter Neo-Trainer Andreas Wimmeder nahm sich die Union für das Frühjahr viel vor und wollte die Klasse halten, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison für Kapitän Martin Nisser und Co. jedoch ein jähes Ende.

"Eine andere Entscheidung war schwer möglich"

"Auch wenn wir durch den Abbruch der Saison in der Liga bleiben und uns darüber freuen, hätten wir den Klassenerhalt gerne am Platz fixiert. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation ist der Beschluss des ÖFB-Präsidiums nachvollziehbar, meiner Ansicht nach hätte man aber zuwarten können, um die Meisterschaft gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt beenden zu können", erklärt der neue Coach. "Mit der Annullierung sind nicht alle Vereine einverstanden, ich glaube aber, dass eine andere Entscheidung schwer möglich war. Ich gebe zu, dass die Option, die Punkte mitzunehmen, eine gewisse Fairness beinhaltet, kann mich damit aber nicht wirklich anfreunden, da es sich um zwei verschiedene Saisonen handelt".

"Wollen uns punktuell verstärken"

Auch im Innviertel hat man die Ankündigung über die Öffnung der Fußballplätze mit Freude zur Kenntnis genommen. "Seit einigen Wochen stehen Laufeinheiten und Kraft-Training am Programm, weshalb sich alle Beteiligten auf ein gemeinsames Training freuen. Am 15. Mai soll es wieder losgehen, aber so lange Zweikämpfe praktisch nicht erlaubt sind und auch keine Testspiele bestritten werden dürfen, ist die nächste Meisterschaft in weiter Ferne. Darum glaube, dass es im Herbst eng wird und aus heutiger Sicht auch in den nächsten Monaten nicht gespielt werden kann", so Wimmeder, der auf eine gelungene Vorbereitung zurückblickt. "Ich habe die Mannschaft nach dem Jahreswechsel übernommen. Die Aufbauzeit ist gut verlaufen, waren am richtigen Weg und haben der Rückrunde zuversichtlich entgegengesehen. Nachdem der Kader im Winter bewusst verkleinert wurde, wird sich auch im Sommer nicht allzu viel tun, wollen uns jedoch punktuell verstärken".

Wahl zum beliebtesten Unterhaus-Team 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten