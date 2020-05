SK Bad Wimsbach hält Ausschau nach Stürmer

Details Mittwoch, 27. Mai 2020 11:52

Im zweiten Jahr nach der Rückkehr in die Landesliga West war der SK Bad Wimsbach auf einem guten Weg. Die Grün-Weißen absolvierten eine starke Hinrunde, kamen als Sechster ins Ziel und waren vom Vorderfeld der Tabelle nicht allzu weit entfernt. Die Mannen von Trainer Thomas Plasser, der auch als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt, wollten sich auch im Frühjahr von ihrer besten Zeite zeigen und weiterhin eine gute Rolle spielen, aufgrund des vorzeitigen Abbruches der Saison muss der SKW jedoch zurück an den Start.

Zwei wöchentliche Einheiten

"Eine andere Situation wäre angenehmer, sind aber froh zumindest wieder trainieren zu dürfen. Wir haben am 18. Mai den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen, arbeiten auf einem relativ guten Niveau und planen bis auf Weiteres zwei wöchentliche Einheiten. Auch wenn im spielerischen Bereich aufgrund der strengen Bestimmungen nicht viel weitergeht, ist doch einiges möglich und versuchen, die Entwicklung im technisch-taktischen Bereich voranzutreiben", erklärt der Coach. "Die Spieler haben in den ersten Wochen der Corona-Krise im Home Office fleißig und intensiv gearbeitet und sind in einem guten Zustand wieder auf den Platz zurückgekehrt."

"Andere Varianten hätten mehr Charme gehabt"

In Bad Wimsbach hat man den Beschluss des ÖFB-Präsidiums zur Kenntnis genommen, insgeheim hätte sich der SKW jedoch eine andere Entscheidung gewünscht. "Aufgrund der Rechtssicherheit waren andere Optionen vermutlich nicht möglich, weshalb die Verantwortlichen die einfachste Entscheidung getroffen haben. Andere Varianten hätten mehr Charme gehabt, so hätte uns zum Beispiel die Mitnahme der Punkte in die nächste Saison gefallen. Mit dieser Möglichkeit hätte man die erbrachten Leistungen berücksichtigen bzw. belohnen können, doch aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit war diese faire sportliche Lösung wahrscheinlich keine Option", so Plasser, der davon ausgeht, dass die neue Saison planmäßig gestartet wird. "Auch wenn etliche Maßnahmen noch in Kraft sind, deutet vieles auf einen Start im Herbst hin. Erfreulich ist auch, dass OÖFV-Präsident Dr. Götschhofer im Interview mit Ligaportal überaus optimistisch ist und den Vereinen Hoffnungen auf einen zeitnahen Start macht".

Verletzungssorgen in der Offensive

Bei den Grün-Weißen ist die Personalplanung für die nächte Saison längst angelaufen. "Ich habe meinen Vertrag frühzeitig um ein Jahr verlängert und damit ein Zeichen gesetzt. Daraufhin sind die Gespräche mit den Spielern überaus positiv verlaufen, sodass vom engeren Kader keine Abgänge zu erwarten sind. Auch wenn wir unserer Philosophie treu bleiben und weiterhin auf die eigenen Spieler setzen, sind wir nicht abgeneigt, einen Transfer zu tätigen", meint der Trainer. "Florian Danner hat sich im letzten Training vor der Corona-Krise das Kreuzband gerissen, zudem steht hinter der Fitness von Felix Neuböck, den das Knie seit längerer Zeit Probleme bereitet, ein großes Fragzeichen. Aufgrund der Verletzungssorgen im Offensivbereich halten wir Ausschau nach einem Stürmer und sehen uns in der Region nach einem Angreifer mit Potenzial um".

