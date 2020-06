Nach zwei fixen Abgängen, FC Braunau auf Spielersuche

Details Sonntag, 07. Juni 2020 10:31

Während den souveränen Herbstmeistern die Aufstiegschance genommen wurde, ist der FC Braunau quasi unabsteigbar. Trotz verlorener Relegation im letzten Sommer sowie im Herbst nur sieben gesammelten Punkten, kicken die Innviertler auch in der nächsten Saison in der Landesliga West. Neo-Trainer Werner Hartl, der aufgrund der Corona-Krise beim FCB noch immer auf sein Meisterschaftsdebut wartet, nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Werner, wie beurteilst Du die aktuelle Situation aus gesundheitlicher und sportlicher Sicht bzw. glaubst Du, dass im Herbst die neue Saison startet?

"Das Corona Virus bereitet derzeit keine großen Probleme, ist die Situation unter Kontrolle. Demzufolge hoffen alle, dass es im Herbst wieder losgeht. Aber aufgrund der fehlenden Planungssicherheit sollte diesbezüglich demnächst eine Entscheidung getroffen werden".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Kannst Du diese Entscheidung nachvollziehen oder hättest Du eine andere Option gewählt?

"Auch wenn der ÖFB-Beschluss für uns kein Nachteil war, hätte der Verein mit einem Abstieg durchaus leben können. Aufgrund der fehlenden Optionen war die Entscheidung meiner Ansicht nach in Ordnung".

Seit wann wird wieder trainiert bzw. wie sieht der derzeitige Plan aus?

"Da der Start der neuen Saison noch nicht feststeht und ein Training unter den derzeitigen Bestimmungen keinen Sinn macht, haben wir den Betrieb noch nicht aufgenommen und warten die weitere Entwicklung ab. Unser Plan sieht vor, in der zweiten Juli-Woche die Vorbereitung in Angriff zu nehmen und hoffen, dass dann wieder ohne Beschränkungen trainiert werden kann".

Ist die Personalplanung für die nächste Saison angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Wie in den letzten Übertrittszeiten verzeichnet der FC Braunau auch in diesem Sommer Abgänge. Fix ist, dass Abwehrchef Petar Alyoshev und Mittelfeldspieler Ivan Iliev nicht mehr zur Verfügung stehen, zudem ist ein weiterer Abgang nicht auszuschließen. Auch wenn meine Mannschaft jung ist und Potenzial hat, sind wir bemüht, zwei drei Spieler zu holen und wollen neben einem Routinier ein, zwei Jung-Kicker verpflichten".

Wie beurteilst Du den Punkteabzug für den LASK bzw. glaubst Du, dass der Einspruch der Linzer erfolgreich sein wird?

"Bestimmungen müssen eingehalten werden, demzufolge war das Vergehen zu sanktionieren. Die Strafe ist aber heftig und viel zu hoch ausgefallen. Eine saftige Geldstrafe ist in Ordnung, der Punkteabzug war aber nicht notwendig, zumal niemand weiß, ob sich die anderen Mannschaften konsequent an die Vorschriften gehalten haben. Mit diesem Urteil hat die Bundesliga massiv in die Meisterschaft eingegriffen".

Glaubst Du, dass die Bundesliga die Saison ordnungsgemäß beenden kann bzw. wie bewertesz Du die ersten Geisterspiele?

"Für den weiteren Saisonverlauf erwarte ich keine Probleme. Das ändert aber nichts daran, dass Geisterspiele uninteressant und für mich auch künftig kein Thema sind. Das Spiel LASK gegen Hartberg ist ein gutes Beispiel, es war eigentlich ein tolles Match, aufgrund der fehlendend Atmosphäre und Emotionen hatte es aber Testspielcharakter".

>>Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Lieblingsklub mit einer Spende<<

Transferliste Sommer 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten