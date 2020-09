"Es harmoniert einfach super!" - Schwanenstadts Sportchef Hans-Peter Gasser im Interview zur neuen Trainersituation

Details Dienstag, 29. September 2020 14:02

Beim SC Schwanenstadt 08 glich die bisherige Saison einer Fahrt auf der Achterbahn: aus den ersten vier Runden konnte man gerade einmal einen Punkt ergattern und fand sich am Relegationsplatz wieder. Als mit dem ersten Dreier in Runde fünf die Wende kam, musste man Trainer Kiril Penchev Chokchev an die Konkurrenz aus Gmunden abgeben, sodass man nun mitten in der Saison ohne Cheftrainer dastand. Der langjährige Spieler und jetzige Co-Trainer Hristo Veselinov Markov übernahm in weiterer Folge die Mannschaft als Interimstrainer. Nach zwei Runden fällten die Verantwortlichen den Sportclubs nun die Entscheidung, Markov ihr ganzes Vertrauen zu schenken, sodass dieser ab sofort das Amt des Cheftrainers bekleidet. Sportchef Hans-Peter Gasser hat Ligaportal.at im Interview verraten, was zu dieser Entscheidung geführt hat.

Ligaportal: Gab es schon zu Beginn den Gedanken, Markov als fixen Trainer einzusetzen?

Gasser: "Nach der Trennung von Chokchev wäre die Vorstellungen eventuell gewesen, dass Markov die Mannschaft bis Winter übernimmt. Durch die vier Punkte und der starken Performance der Mannschaft in den letzten beiden Runden, plus der vollen Unterstützung des Teams, ist uns die Entscheidung leichtgefallen. Es harmoniert einfach super und die zwei Wochen als Interimstrainer haben perfekt geklappt."

Ligaportal: Die Spieler kennen Markov ja schon länger, hat das den Einstieg erleichtert beziehungsweise erleichtert das sein Traineramt?

Gasser: "Möchte ich nicht unbedingt behaupten. Für mich war es eventuell sogar eine Schwierigkeit, da er viele Spieler sehr gut kennt und gut mit ihnen befreundet ist. Als Trainer muss aber doch eine andere Hierarchie herrschen, damit die Spieler wirklich umsetzen, was vom Trainer erwartet wird. Das kann schwierig werden, man ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Markov hat das aber perfekt gelöst und die Mannschaft zieht voll mit. Das war für mich eben der einzige Punkt, der mir Zweifel bereitet hat, aber vier Punkte in zwei Wochen sprechen für sich."

Ligaportal: Ist die aktive Karriere von Markov vorbei, oder ist eine Stelle als Spielertrainer denkbar?

Gasser: "Ist durchaus denkbar, aber sicher nicht mehr im Herbst. Er ist vor kurzem operiert worden und ist noch nicht fit. Die zwei Kurzeinsätze haben ihm auch sehr geschmerzt, dadurch kommt die Situation im Herbst sowieso nicht mehr in Frage. Ob es im Frühling oder zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Posten als Spielertrainer kommt, können wir im Moment selbst nicht beantworten."

Ligaportal: Was sind nun die Ziele für die restliche Saison?

Gasser: "Das oberste Ziel ist, dass wir die Saison fertig spielen können, das liegt aber natürlich nicht in unserer Hand. Unser Ziel mit Schwanenstadt ist es, einen guten Platz im Mittelfeld der Tabelle zu beanspruchen."