Landesliga West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:19

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Mohamed Bulut (SV Gmundner Milch)

Endergebnis:



1. Mohamed Bulut (SV Gmundner Milch / 5456 Stimmen)

2. Anes Mujezinovic (FC Andorf / 1690 Stimmen)

3. Julian Lechner (Union Pettenbach / 1482 Stimmen)

4. Patrick Kotas (Union Ostermiething / 1235 Stimmen)

5. Fabian Kreuzhuber (Union Dorf/Pram / 1217 Stimmen)

6. Antonio Tokic (Schwanenstadt / 1061 Stimmen)

7. Andreas Michl (SK Schärding / 885 Stimmen)

8. Michael Grabner (SV Gmundner Milch / 847 Stimmen)

9. Festim Nuhiu (ATSV Sattledt / 814 Stimmen)

10. Valentin Grossbötzl (FC Andorf / 767 Stimmen)