„Es wäre aus gesundheitlichen Gründen fahrlässig, wenn im Frühjahr noch gespielt wird!“ – Sattledts Sektionsleiter Klaus Eder im Interview

Details Donnerstag, 01. April 2021 18:13

Einfach war er nicht unbedingt, der vergangene Herbst aus Sicht des ATSV Bamminger Sattledt. Die Truppe vermochte es über die gesamte Dauer nicht wirklich, sich nachhaltig von der Abstiegszone der Landesliga West zu distanzieren. Insbesondere im Offensivbereich offenbarte das Team, das seit dem Sommer des Vorjahres von Ivica Lucic betreut wird, immer wieder Schwächen. Der Verein schien in dieser Hinsicht aber in der abgelaufenen Wintertransferperiode adäquat reagiert zu haben. Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Klaus Eder.

Ligaportal: Denken Sie, dass im Frühjahr noch gespielt wird? Wie schätzt ihr die Lage im Verein ein?

Eder: „Ich glaube nicht. Das wäre aus gesundheitlichen Gründen auch fahrlässig. Die Spieler konnten ein halbes Jahr nicht fußballspezifisch arbeiten. Sie konnten nur Laufeinheiten absolvieren. Vier bis sechs Wochen Aufbauzeit wären in Anbetracht dessen zu wenig. Die Verletzungsgefahr wäre dann zu hoch.“

Ligaportal: Seit dieser Saison schwingt Trainer Ivica Lucic, der zuvor den FC Wels in der Regionalliga betreut hatte, das Zepter. Wie beurteilen Sie seine Arbeit?

Eder: „Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er integriert viele junge Spieler und setzt gleichzeitig auf routiniertere Akteure, die die jungen dann führen. Ivica ist ein akribischer Arbeiter, der der Jugend Vorrang vor älteren Spielern gibt. Wenn er mit der Mannschaft einmal lauter wird, meint er das nicht böse. Er will der Truppe stets weiterhelfen.“

Ligaportal: Eurer namhaftester Winterneuzugang ist Semih Gölemez, der zuvor beim SV Bad Schallerbach in der Oberösterreich-Liga aktiv war. Was verspricht man sich von ihm?

Eder: „Dass wir in der Offensive durchschlagskräftiger werden. Im Herbst gelangen uns nicht so viele Tore. Auch von Marko Tawdrous versprechen wir uns sehr viel. Er war zuvor ebenfalls in der Oberösterreich-Liga bei Grieskirchen. Mit den zwei hätten wir im Frühjahr eine ganz gute Rolle gespielt.“

Ligaportal: Gibt es schon Transferpläne für den Sommer?

Eder: „Nein, eigentlich nicht. Man weiß ja noch gar nicht, wann wir wieder spielen und in welcher Liga. Wenn die zwei Nachtragspartien doch noch absolviert werden, kannst du auch Pech haben und in der Tabelle abrutschen. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass uns das passieren würde mit Semih Gölemez und Marko Tawdrous.“

