"Gerechtes Unentschieden" - Nullnummer zwischen Schärding und Ostermiething

Die Begegnung der achten Runde in der Landesliga West zwischen SK Waizenauer Schärding und UFC Stampfl-Bau Ostermiething endete am Freitagabend torlos: 350 Zuseher in der Schärdinger Baunti-Arena wurden Zeuge eines 0:0-Endstandes. Beide Trainer waren sich nach Spielende einig: "Ein gerechtes Unentschieden."





Am Freitagabend stand die Begegnung zwischen SK Waizenauer Schärding und UFC Stampfl-Bau Ostermiething in der achten Runde der Landesliga West auf dem Programm: In der Anfangsphase kamen die Gäste aus Ostermiething besser in das Spiel. In der 16. Spielminute zum Beispiel hatten die Gäste einen Torschuss, der allerdings nichts einbrachte. In der 22. Minute sahen die Zuseher einen Freistoß aufseiten Gäste, der aber auch nicht erfolgreich verwertet werden konnte. Die nächsten Minuten bis zum Halbzeitpfiff von Referee Manfred Erlinger gehörten dem Gastgeber aus Schärding: Bei einigen Chancen konnte sich der Ostermiethinger Schlussmann Dennis Kracker verdienstvoll auszeichnen. In der 35. Minute konnte er unter anderem einen Freistoß sicher halten. Torlos ging es also in die Kabinen zur Halbzeitpause.





Keine Tore im Spitzenspiel



In der zweiten Hälfte konnten die Zuseher sogleich feststellen, dass die Schärdinger Heimmannschaft sehr frisch und stark aus der Kabine kam und das Spiel in den folgenden Minuten bestimmen sollte. In der 59. Minute hatten die Schärdinger eine gute Möglichkeit endlich ein Tor zu schießen, jedoch folgte auch hier kein Tor. Auch in den letzten zehn Minuten hatten die Schärdinger ein Tor auf dem Fuß, der Ball wollte jedoch nicht und nicht den Weg in das gegnerische Tor finden. Somit blieb es bei diesem Spitzenspiel torlos.

SK Waizenauer Schärding liegt nach diesem Spiel mit einem 16:5-Toverhältnis und 15 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der Landesliga West. Die aktuelle Bilanz nach acht Runden lautet: vier Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage.





Bei UFC Stampfl-Bau Ostermiething sieht es so aus: Die Ostermiethinger befinden sich momentan mit einem 19:8-Torverhältnis und 17 Punkten auf dem zweiten Platz. Nach acht Spielen liest sich die Bilanz so: fünf Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage.





Stimmen zum Spiel:







Bernhard Straif (Trainer SK Waizenauer Schärding):





"Die ersten 30 Minuten gehörte Ostermiething, da waren sie besser, sie waren vor allem aggressiver. Danach haben wir umgestellt und sind besser ins Spiel reingekommen. In der zweiten Halbzeit sind wir immer besser in Schwung gekommen und waren meiner Meinung nach dann besser. Vor allem in den letzten zehn Minuten hatten wir einige Chancen, da hätten wir gewinnen können. Die Chancenauswertung bei uns aktuell schlecht, aber sonst bin ich zufrieden. In Summe passt dieses Ergebnis, das Unentschieden war gerecht."







Robert Berg (Trainer UFC Stampfl-Bau Ostermiething):



"Für uns war das heute schon eine Herausforderung, weil unser Stammtorhüter ausgefallen ist und wir mit Torwartersatz Dennis Kracker beginnen mussten. Der war heute sehr gut drauf. Wir sind in meinen Augen super in das Spiel gekommen, aber ab der 30. Minute hat Schärding Übergewicht bekommen, wir hatten auch einige leichte Ballverluste. Die zweite Halbzeit war dann mehr ausgeglichen. Vor allem in den letzten 20 Minuten haben wir einige Konterchancen nicht ausgespielt. Es war heute ein intensives Spiel, ein gerechtes Unentschieden. Wir haben uns bei unserem Torhüter Dennis Kracker heute bedankt."







Die Besten:





SK Waizenauer Schärding: David Svalina (ZM), Karl Freihaut (IV)





UFC Stampfl-Bau Ostermiething: Dennis Kracker (T), Admir Hodzic (IV)