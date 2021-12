Landesliga West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:27

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist... Marcel Haider (SK Kammer)

Endergebnis:

1. Marcel Haider (SK Kammer / 2557 Stimmen)

2. Michael Aigner (SPG Braunau/Ranshofen / 1139 Stimmen)

3. Tobias Laska (SV Gmundner Milch / 948 Stimmen)

4. Daniel Ammer (Union Peuerbach / 781 Stimmen)

5. Klaus Höflmeier (Union Ostermiething / 569 Stimmen)

6. Nicolas Spiessberger (SV Gmundner Milch / 420 Stimmen)

7. Valentin Grossbötzl (FC Andorf / 413 Stimmen)

8. Karl Freihaut (SK Schärding / 394 Stimmen)

9. Patrick Kotas (Union Ostermiething / 325 Stimmen)

10. Matthias Felber (Union Ostermiething / 303 Stimmen)

